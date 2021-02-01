Dünya'nın En Kalabalık Ülkelerinden Birinde Bitcoin Yasaklanıyor

Hindistan parlamentosu internet sitesindeki belgelere göre hükumet, BitCoin gibi kripto para birimlerinin ülke içinde kullanımını yasaklayabilecek bir kanun üzerinde çalışıyor. Ayrıca kanun, Hindistan Rezerv Bankası (RBI) tarafından sunulacak ulusal bir dijital para biriminin oluşturulmasını da istiyor.
Kanun "Kripto-para birimi ve Resmi Dijital Para Birimi Kanunun Düzenlenmesi, 2021" olarak adlandırılıyor ve oluşturulacak para birimi için temel hatları çizerken, Hindistan'da tüm özel kripto-para birimlerinin kullanımını yasaklıyor. Ancak kripto-para birimi teknolojisi ve kullanımlarını vurgulayan belirli istisnalara izin veriyor.
Buradaki "kripto-para birimi teknolojisi ve kullanımlarını vurgulayan belirli istisnalar" tanımlaması, diğer kullanımları da olan blockchain anlamına geliyor. Örneğin geçtiğimiz ay, NHS'nin blockchain teknolojisini kullanarak aşıları doğru sıcaklıkta depoladığı bildirilmişti.
Hükumetin sunmayı planladığı kanun, kripto-para birimlerine karşı uzun zamandır devam eden hikayenin en son bölümü olarak karşımıza çıkıyor. 2018 Nisan ayında Reuters, Hindistan'da finansal kurumlara üç ay içerisinde bitcoin gibi sanal para birimleri ile çalışan kişi ve işletmelerle çalışmayı durdurmalarını söylediğini bildirmişti. Ülkenin Yüksek Mahkemesi, 2020 Mart ayında bu kararı iptal etmişti ve insanlar tekrar bitcoin alma ve satma hakkına kavuşmuştu.
Her ne kadar bitcoin takip edilebilir olsa da, hükumetler tarafından parasal faaliyetleri takip etmeyi oldukça zorlaştırıyor. Hükumetlerin kambiyo seviyesinde bitcoin alımlarını takip etmeleri mümkün olsa da, bir bitcoin cüzdanının sahibini belirlemek zor olduğunda kimin ne yaptığını takip etmek de zorlaşıyor...
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