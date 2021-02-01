Ekran Kartlarında Yaşanan Sıkıntı, Bir Yandan da Birilerini Zengin Ediyor

Ekran kartlarında yaşanan stok sıkıntısı ve piyasada ekran kartı bulunamaması, bir yandan da birilerinin internet üzerinden servet kazanmasına yol açtığını biliyor muydunuz?