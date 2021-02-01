Ekran Kartlarında Yaşanan Sıkıntı, Bir Yandan da Birilerini Zengin Ediyor

Görünene göre fırsatçılar, daha doğrusu karaborsacılar, her yerde... Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde eBay ve StockX gibi siteler üzerinde yaklaşık 50.000 Nvidia Ampere grafik kartı satışı yapıldı. Bu, yaklaşık 51,5 milyon dolarlık satışa denk geliyor ve fırsatçılar, bu satışlar sayesinde 15,2 milyon dolar kar elde etmiş durumda.
Oracle veri mühendisi Michael Driscoll, eBay ve StockX – normalde zor bulunanların satıldığı bir tekrar satış sitesi – üzerinden veri toplayan bir web scripti yazarak grafik kartı fırsatçılığının ölçeğini belirlemeye çalıştı. Bulduğu sonuç ise üzücü olsa da şaşırtıcı değildi.
İki site üzerinde şu ana kadar toplam 49.680 RTX 30-serisi grafik kartı satıldı ve düşük uçta RTX 3060 Ti'dan başlarken üst uçta RTX 3090'a kadar çıkıyordu ve satışların büyük bir kısmını RTX 3070 ve RTX 3080 oluşturuyordu.
Internet üzerinde "scalping" (tıraşlama) olarak da tanımlanan fırsatçılığın uygarlık tarihi boyunca var olduğu söylenebilir. Farklı dönemlerde farklı ürünlerle de olsa, her zaman birileri piyasada az bulunan bir ürünü (un, tahıl, ilaç veya grafik kartı gibi) alarak, mümkün olduğunca fazla kar elde etmeye çalışmaktaydı.
Şu anda aynı şeyi GPU'ların yanı sıra Xbox Series X ve PS5 konsolları ile AMD Zen 3 CPU'larda da görüyoruz ve bu işlemin en büyük destekçisi, botlar oluyor. Otomatik bir şekilde satın alımları gerçekleştiren botlar, fırsatçıların en büyük yardımcıları olarak öne çıkıyor.
Üreticiler ve satıcılar, ürünü göndermeden önce siparişleri inceleyerek ve hatta satın alımlar için kura sistemi kullanarak bu problemle mücadele etmeye çalışıyorlar. Ancak bu yöntemlerin ne kadar işe yarayacağını tahmin etmek pek kolay değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın