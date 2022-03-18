Dünya'nın En Kirli Adası, 85 Yıldır Yanlış Yerde Duruyormuş

İngiliz Kraliyet Donanması, Pasifik Okyanusu'nda izole ve ıssız bir ada olan Henderson Adası'nın 85 yıldır haritalarda yanlış yerleştirildiğini keşfetti. Adanın, 1937'den beri denizciler tarafından kullanılan deniz haritalarında işaretlendiği yerin bir mil (yaklaşık 1,6 km) güneyinde olduğunu bildirdi.
Pasifik Okyanusu'nun çok dışında yer alan Henderson Adası, Şili'nin 5.800 kilometre batısında bulunuyor ve üzücü bir şekilde "dünyanın en kirli adası" unvanına sahip. Her gün kıyılarına vuran ortalama 270 cisim nedeniyle Henderson Adası'nın kumsalları, insan yapımı kirlilikle dolu.
Adanın konumunun yanlış olduğu, bölgede bulunan HMS Spey tarafından belirlendi. HMS Spey bir araştırma gemisi değil ve aslında bir nehir sınıfı açık deniz devriye gemisi. Ancak radar ve navigasyon verilerini kullanarak Henderson Adası'nın gerçek konumuna çapraz referans verdi ve mevcut haritalardaki hatayı tespit etti.
Teğmen Michael Royle yaptığı açıklamada, "Teoride, radar tarafından döndürülen görüntü tam olarak haritadaki varlığın, bu durumda Henderson Adası, üzerine oturmalıdır" diyor ve devam ediyor: "Öyle olmadığını buldum - radar kaplaması adadan bir mil uzaktaydı, bu da adanın harita ilk oluşturulduğunda yanlış konumda çizildiği anlamına geliyor. Haritadaki notlar, 1937'de hava fotoğraflarından üretildiğini söylüyor, bu da fotoğrafları çeken uçağın seyir hesaplamalarında hata yaptığını gösteriyor."
Henderson Adası, sadece 37,3 kilometre kare yüzölçümü ile göreceli olarak küçük bir toprak parçası. Ancak yaklaşık 40 milyon plastik parçasına ev sahipliği yapıyor. Muhtemelen gelen akıntıların ve Pasifik'in ortasındaki konumunun bir sonucu olarak, bölgede yüzen plastik şaşırtıcı bir oranda birikiyor.
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