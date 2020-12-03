"Dünya'nın En Yalnız Fili" Olarak Bilinen Kaavan, Artık Yalnız Değil

"Dünya'nın en yalnız fili" olarak da bilinen 35 yaşındaki Kaavan adlı fil, bu hafta itibariyle kendi türünün bulunduğu bir doğal hayatı koruma alanına taşınarak artık bu unvanı üzerinden attı. Kaavan, Pakistan'daki bir hayvanat bahçesinde standardın altında koşullarda tutuluyordu. Ancak Four Paws'ın liderlik ettiği ve ünlü isim Cher tarafından desteklenen küresel bir kampanya, ilgi bekleyen bu hayvanın Kamboçya'ya taşınarak yeni arkadaşlara kavuşmasını sağladı.
Kaavan, Pakistan'a ilk olarak 1 yaşındayken Sri Lanka'dan bir hediye olarak gelmişti ve İslamabad'taki Marghazar Hayvanat Bahçesine yerleştirilmişti. 1990'larda Saheli adı verilen dişi bir arkadaşa sahipti ancak Saheli 2012'de hayatını kaybetti. Filler oldukça sosyal ve zeki hayvanlar ve bildirilene göre Kaavan, bu ölümden oldukça etkilenirken Saheli'nin ölümünün ardından günlerce yanında yas tutmuştu. Hayvan hakları grubu, bu sosyal canlılardan birinin yıllar boyunca yalnız kalmasının kötü etkileri olacağından endişelenmekteydi. Ve Kaavan'ın içinde kaldığı bu durum, "Dünya'nın en yalnız fili" unvanını almasına sebep olmuştu.
Yetişkin bir fili bu kadar uzak bir mesafeye taşımak kesinlikle kolay değil ancak söylenene göre Kaavan, bu yolculukta hiçbir sorun yaşamadı ve yol boyunca uyumaya ve yemek yemeye devam etti. Kaavan'a yolculuğu sırasında eşlik eden Four Paws veterineri Amir Khalil, bir süredir Kaavan'ı yolculuğuna Frank Sinatra'nın "yardımıyla" hazırladığını söyledi:
"Geçtiğimiz haftalarda neredeyse her günü Kaavan ile beraber geçirdim, onunla konuştum ve Frank Sinatra şarkıları söyledim. Dışarıdan saçma gözükebilir ama bu, fil ile yakın bir ilişki kurmamı sağladı. Şimdi eğitmeniyle beraber çalışmaya hazır. Kişisel doktoru olarak bütün yolcuğu boyunca Kaavan'ın yanından ayrılmayacağım."
Four Pawns internet sitesinde söylenene göre Kaavan yolculuk sırasında ilaçla uyutulmadı ve bu yüzden uçuş sırasında sakin kalması, güvenlik için büyük önem taşıyordu. Bu kadar büyük bir hayvanı bir kasaya sokmak ve bir kargo uçağına aktarmak kesinlikle kolay bir şey değil ancak uçuşun "olaysız" geçtiği ve Kamboçya'da Siem Reap'e güvenli bir şekilde iniş yapıldığı belirtiliyor.
İniş bölgesinde bekleyen isimlerin arasında ise Amerikalı şarkıcı Cher bulunuyor. Free The Wild'in ortak kurucusu da olan Cher, yaptığı açıklamada Kaavan'ın gelişinden duyduğu mutluluğu belirtirken bu an için hem Free The Wild'daki diğer arkadaşları, hem de Four Paws ekibi ile yıllardır çalıştıklarını belirtti.
Kaavan, bir süre yeni ortamına alışmasına izin verildikten sonra Kamboçya Doğal Hayatı Koruma Alanı'nda başka bir grup filin yanına katılacak.
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