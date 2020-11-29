Timsahlar Hakkında Şaşırtıcı Keşif: Onlar da, Kertenkeleler Gibi...

Yeni bir araştırma, kertenkelelerden biraz farklı da olsa, genç timsahların da kaybettikleri kuyruklarını tekrar oluşturabildiklerini ortaya çıkarttı. Bu keşif, insanların tedavisinde de yol gösterici olabilir.

29 Kasım 2020 14:00

Levent Öztürk