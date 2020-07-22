Dünya'nın Manyetik Alanında Görülen Değişimle İlgili Yeni Keşif

Güney Atlantik'teki gizemli manyetik alan anormalliği, görünüşe bakılırsa aslında o kadar da sıra dışı olmayabilirmiş.

22 Temmuz 2020 09:00

Levent Öztürk