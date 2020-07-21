4. boyut nedir? 3. boyuta matematiksel bir bakış açısı olan 4. boyut

Değişen ve gelişen zamanın getirdiği yeniliklerin başında gelen boyut algısı geçmişten bugüne değişmiştir. 4. boyut, 3D boyutunun matematiksel uzantısına denir. 4. Boyut aslında üçüncü boyuta dik bir yörünge ile gidilebilecek bir yerdir. Ancak 4. Boyut sadece bu konuda eğitim almış ya da bu konu hakkında teknik bilgi ve donanımı olan insanlar tarafından bilinebilir.
4 Boyutu Anlamak
4. Boyutu anlamak için üçüncü boyuta dik bir yönergeyle gidebilmek için öncelikle tüm boyutlardan yavaş bir şekilde geçilmesi gerekir. Ve geçilen her iki boyut arasında ne gibi farklılıklar olduğunun analizi yapılmalıdır. İlk olarak sıfırıncı boyuttan başlanmalıdır.
Sıfırıncı Boyut Nedir?
Çoğu kişinin pek düşünmediği bir boyut olan sıfırıncı boyut genellikler noktalar ile tanımlanabilir. Noktalar, sıfırıncı boyutta doğru anlaşılabilen tek boyutlu maddelerdir.Bu boyutta tanımlanan maddelerin kesinlikle boyutları, genişlikleri,uzunluğu ya da yüksekliği bulunmaz.Tek tek bakıldığında olabilecek en küçük cisimlerdir bütüne bakıldığında ise olabilecek en büyük varlıklardır.
Boyutlar Arası İnceleme: Küp Modeli
Boyutlar arası inceleme yapılırken genellikle küp modeli incelenir bu sayede 4. Boyut hakkındaki fikirlerinizde derinleşmiş olur.Daha öncede anlatıldığı gibi sıfır noktasındaki bir küp sadece bir nokta olacaktır.Tüm boyutları ile küp uzayda bir noktayı temsil eder bu küpün sıfırıncı noktadaki tanımıdır aslında.
Sıfırıncı boyuttan birinci boyut arasındaki geçiş herhangi bir yönde bir ekstrüzyon içerir. Birinci boyutta her şey çizgi gibidir. Birinci boyuttaki tek fark nesnelerin uzunlukları dır. Bu boyutta çizgilerin hepsi aynı genişliğe ve aynı yüksekliğe sahiptir ancak bu çizgilerin uzunlukları değişebilmektedir.
2. Boyut
Kalınlıkları değişen çizgiler yapmak istiyorsanız ikinci boyuta geçmeniz gerekir.Bir çizgi parçasını birinci boyutta dik yönlü bir çizgi haline getirmek için ikinci boyuta ihtiyaç vardır.
İkinci boyuttaki bir küp artık zar zorda olsa küp gibi görünmeye başlar.İkinci boyutta bir küp kare gibi görünür. Uzunluk genişlik gibi geometriye olanak sağlayan temel şekiller ikinci boyutta değiştirilebilinir.
3. Boyut
Üçüncü boyuta geçildiğinde matematik daha karmaşık bir hale gelir.İkinci boyutta 2d karenin her iki tarafına üçüncü bir dikey yönde ekstrüde edilir. Bu durumu kartezyen terimlerle açıklamak gerekirse, 2B karede X ve Y yönleri mevcuttur 3. boyuta geçmek o kareyi Z yönünde ekstrüde etmek gerekir.
3. Boyutta küp artık tam bir küp haline gelmiştir. Küpü dördüncü boyuta getirdiğimizde, sezgisel matematiği deneyimlemeye başlamış olursunuz. Küpü ilk üçüne dik bir yönde ekstrüde edilir. Bu durum üçüncü boyutta imkansızdır.
4. Boyut
Dördüncü boyutu eklediğimizde, tüm açıların küpünün özelliklerini 90 derece ve tüm tarafların aynı olmasını sağlamak için, bu yeni boyutta ekstrüzyon yapılmalıdır.Dördüncü boyuttaki küplere teknik olarak tesserat denir.
4D'deki nesnelerin uzunluğu, genişliği, yüksekliği ve uzunluğu farklıdır. Önceki boyutlardan herhangi birinde trength'i üst üste yerleştirmek, sonraki boyutlardaki bir nesneye 0 bir hata veya sonsuz küçük bir değer verir. Bir küpün tüm kenarları bu boyutta aynıdır açıları doğrudur.
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