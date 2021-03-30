Dünya'nın Merkezinde Saklanan Başka Bir Gezegen Olabilir!

Dünya'ya çarpıp parçalanan ve Ay'ı oluşturan Theia gezegeninin parçalarının Dünya'nın çekirdeğine gömülmüş olabileceği düşünülüyor...

Dünya'nın merkezinde gezegen parçaları mı var?

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