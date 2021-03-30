Dünya'nın Merkezinde Saklanan Başka Bir Gezegen Olabilir!

Uydumuz Ay'ın, Mars büyüklüğünde bir gezegenin Dünya ile çarpıştığında uzaya fırlayan parçalardan oluştuğu düşünülüyor. Bu gezegen, adını Yunan mitolojisindeki değerli metal ve mücevher tanrıçası Theia'dan alıyor. Peki ama bu çarpışma sonrasında Theia'ya ne olmuş olabilir? Araştırmalar, Theia'nın tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor ve devasa parçalarının hala gezegenimizde var olabileceğini söylüyor.
Bilim insanları Dünya'nın çekirdeğinin etrafında, düşük kayma hızı bölgeleri adı verilen iki büyük yapı olduğuna inanıyor. Biri batı Afrika'nın, diğeri de Pasifik'in altında. 1.000 kilometre kalınlığındalar ve birkaç bin kilometre boyunca uzanıyorlar. Bazı araştırmacılar bu lekelerin Theia'dan arta kalan parçalar olduğuna inanıyor.
Arizona Eyalet Üniversitesi'nde jeodinamik alanında doktora öğrencisi olan Qian Yuan, Science'a verdiği demeçte, "bu çılgın bir fikir, ama en azından mümkün" diyor. Yuan, araştırmasını geçen hafta 52. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda sundu.
Bu yapıların Theia'nın parçaları olduğu fikri daha önce de tartışılmıştı, ancak bu yeni çalışma, tutarlı bir senaryoda birkaç kanıt parçasını birleştiriyor. Theia, Dünya ile birleşti ve çekirdekleri kaynaştı. Araştırmacılar tarafından yapılan simülasyonlar, Theia'nın mantosunun Dünya'nınkinden biraz daha yoğun olduğunu gösteriyor. Bu da mantosunun büyük bir kısmının hayatta kalma ihtimaline işaret ediyor. Simülasyonlardan LLSVP bölgelerinde Dünya'nınkinden yüzde 1,5 ila 3,5 daha yoğun kayaların var olduğu görülüyor. Ayrıca, Theia daha önce düşünülenden daha büyük olabilir. Sonuçta, LLSVP'ler tüm Ay'dan altı kat daha fazla kütle içeriyor.
Kanıtlar ilginç bir resim sunsa da, bu yorumu etkileyebilecek bu yapılarla ilgili hala açık olan birçok soru var. Gezegenimizin içi sismik dalgalar ve modeller kullanılarak incelenmiştir, bu nedenle fazla net bir görüntüye sahip değiliz. LLSVP'ler inandığımız şekilde kalın veya yoğun olmayabilir veya yapısı bizim düşündüğümüz gibi olmayabilir. Bu nedenle bu lekelerin arasında büyük, yoğun bir Theia parçası saklanmıyor da olabilir...
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