Dünya'nın Yıllardır Devam Eden Büyük Sorunu, Büyümeye Devam Ediyor

NASA'nın Arctic Ozone Watch (Arktik Ozon Gözlemi) tarafından belirlenene göre Kuzey Kutbu üzerinde ozon katmanında yeni bir delik bulunuyor ve bunun, kuzeyde kaydedilmiş en büyük delik olduğu söyleniyor. Mart ayında hava balonu raporları, katmanın çekirdeğinde %90'lık ozon düşüşü olduğunu göstermekteydi.
Bu durum inceleniyor olsa da bunun bölgedeki en büyük ozon azalması olduğu rahatlıkla söylenebilir. Önceki iki azalma 2011 ve 1997 yıllarındaydı ve Güney Kutbu'nda görülen gibi gerçek bir delik sayılacak kadar önemli görülmemekteydi ve mini-delikler olarak kabul edilmekteydi.
Üretilen bazı kimyasalların, gezegenimizi Güneş'in ultraviyole ışınlarından koruyan ozon katmanını tükettiği 1970'lerin sonlarından beri biliniyordu. Bu tükenmenin bir sonucu da, kutup bölgelerinin üzerinde ozon deliklerinin oluşması.
Antarktika üzerindeki ozon delikleri her kış mevsiminde oluşmaya devam ediyor ve ozon tüketen çeşitli kazların kullanımının sonlandırılması için son tarihlerin belirlendiği Montreal Protokolü'nün 1987 yılında kabul edilmesi ile beraber azalmaya başladı. Antarktik delik 2019 yılında en küçük boyutuna ufalmıştı ve bu da Dünya'nın beraber çalışması ile büyük başarılar elde edilebileceğini gösteriyor.
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