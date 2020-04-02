Dünya'nın Yıllardır Devam Eden Büyük Sorunu, Büyümeye Devam Ediyor

Dünya Corobavirüs salgını ile boğuşurken, zaten var olan sorunlarımız da büyümeye devam ediyor. Bunun son örneği, Kuzey Kutbu'ndaki ozon deliği.

02 Nisan 2020 09:00

Levent Öztürk