Edge'in Yeni Özellikleri, Chrome'u Bıraktırtabilecek Kadar İddialı Görünüyo

Microsoft, web tarayıcısı Edge'in görünümünde ve işleyişinde bazı değişiklikler yapıyor. Firma, Chromium tabanlı Edge'e getirmek istediği birkaç yeni işlevi yıllık Digital Briefing etkinliğinde gösterdi.
Microsoft Edge kurumsal başkan yardımcısı Liat Ben-Zur, internette araştırma yaparken çok sayıda sekme açmaya ihtiyaç duyulabildiğine değindi. Sekme sayısı çoğaldığında hangi sekmenin hangisi olduğunu ayırt etmenin zorlaştığını söyleyen Ben-Zur, bundan dolayı sekmeleri yanlışlıkla kapatabildiğini veya yolunu kaybedebildiğini belirtti. Ben-Zur'a göre dikey sekmeler, bu sorunu çözebilir. Vivaldi gibi tarayıcılarda dikey sekme seçeneğinin bulunduğunu biliyoruz, yani Edge dikey sekme işlevi sunsa bile, bu bir ilk olmayacak.
Dikey sekmeler, önce Microsoft Edge Insider kanallarında (Beta, Dev ve Canary) test için kullanıma açılacak.
Bir başka yeni işlev olan Koleksiyonlar, belirli bir konudaki siteleri, resimleri ve metinleri bir araya getirmenize, daha sonra bu çalışmanıza geri dönmenize yardımcı olacak. Koleksiyonlar, masaüstü Edge Insider kanallarında şu an kullanılabiliyor ve yakında mobil cihazlar ile kararlı sürümlere gelecek.
Smart Copy, web sayfalarından seçtiğiniz bir bölümü biçimlendirmeyi kaybetmeden Microsoft Word'e yapıştırmanıza izin verirken yeni Password Monitor, Firefox'taki Monitor işlevi gibi çalışacak ve oturum açma bilgilerinize internetteki sızıntılarda rastlanması halinde sizi uyaracak.
Son olarak Immersive Reader modu, sayfadaki gereksiz öğeleri ve biçimlendirmeyi kaldırarak okumaya odaklanmanızı sağlayacak. Bu işlevin de Firefox'un Okuyucu işlevinden ilham aldığı gözleniyor.
Bir süre önce final sürüme ulaşan Chromium tabanlı Edge, bu adresten indirilebiliyor.
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