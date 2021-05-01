Dünyanın En Büyük Akıllı Telefon Üreticisi Kim? En Çok Telefonu Kim Sattı?

Akıllı telefon pazarında 2021'in ilk çeyrek sonuçları açıklandı! İşte 2021'in ilk raporunda en çok akıllı telefon satışı yapan markalar.

  • Ercan Uğurlu
Dünyanın En Büyük Akıllı Telefon Üreticisi Kim?

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