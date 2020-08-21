Dünyanın En Büyük Çipi, Tam 850 Bin Çekirdek ile Artık Daha Güçlü

Sektörün en büyük işlemcisi artık 850 bin çekirdek ve 2.6 trilyon transistör barındırıyor. İşte dünyanın en büyük yapay zeka çipi!

  • Ercan Uğurlu
İşte Dünyanın En Büyük Yapay Zeka Çipi!

Yapay zeka alanındaki çalışmalar son dönemde büyük hız kazandı. Hatta öyle ki, geçtiğimiz günlerde yapay zeka GPT-3'in insanları kandırmayı başardığına şahit olduk. Yapay zeka alanında çalışan şirketlerden Cerebras Systems de yapay zekanın gelişimine katkıda bulunacak bir duyuruda bulundu.

Cerebras Systems, 2'inci jenerasyon Wafer Scale Engine işlemcisini duyurdu. Hot Chips 2020 konferansında duyurulan bu yeni işlemci, 300 mm yüzey genişliği ile beraber selefine kıyasla çok sayıda yapay zeka için optimize edilmiş çekirdek içeriyor ve 2 kat daha yüksek transistör barındırıyor.

TSMC'nin 7 nm üretim teknolojisi kullanılarak işlenen ve 2.6 trilyon transistör içeren The Cerebras Wafer Scale Engine 2, yapay zeka çalışmalarına katkıda bulunacak.

Şu an dünyanın en büyük çipi konumunda olan Wafer Scale Engine 2, selefine göre önemli gelişim elde ediyor. Bir önceki model 20 x 23 cm boyutlarında iken, 16 nm üretim süreci ile geliştirilmiş ve "sadece" 400 bin çekirdek ile 1.2 trilyon transistöre sahipti. Bu değerlere bakarak yeni işlemci olan Wafer Scale Engine 2 ile şirketin ne denli bir ilerleme kaydettiği görülebilir.

Wafer Scale Engine 2, şu an Cerebras laboratuvarlarında çalışmaya koyulmuş durumda. İşlemcinin ne üzerinde çalıştığı hakkında bir bilgi ise yok.

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