Yapay Zeka GPT-3 insanları kandırdı! Herkes metinleri insan yazdı sandı!

Yapay zeka her gün biraz daha ilerliyor. Yapay zekanın ortaya koyduğu becerilerden biri de insan benzeri metinler oluşturmaktı. Bir üniversite öğrencisi de yapay zekanın bu becerisini gözler önüne serecek bir çalışma gerçekleştirdi.
Üniversite öğrencisi Liam Porr'un açtığı ve yapay zekanın oluşturduğu metinlerin yer aldığı bir blog, Hacker News'te birinci sıraya oturdu.
Yapay Zekanın Metinlerini İnsan Yazmış Gibi Paylaştı
MIT Technology Review'in haberine göre, OpenAl tarafından geliştirilen ve yapay zekanın insan benzeri metinler oluşturmasını sağlayan GPT-3'ü kullanan Porr, Adolos adlı blogda bu metinleri insan yazmış gibi paylaştı. Amaç, bu metinlerin bir yapay zeka tarafından oluşturulduğunu insanların fark edip edemeyeceğini görmekti. Porr, bu yazılarla Hacker News'te 1. sıraya yükselerek yapay zekanın insanları kandırabileceğini kanıtlamış oldu.
Yüksek Öğrenme Teknolojisine Sahip GPT-3
GPT-3 yüksek öğrenme teknolojisine sahip. Kelime kalıplarını inceliyor ve insan benzeri metinler yazabiliyor. Porr, yapay zekanın bu metinleri oluşturmasının oldukça kolay olduğunu söyledi. Porr'a göre en yapay zekanın en korkutucu yanı da bu kadar kolay olması.
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