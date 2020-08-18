Yapay Zeka GPT-3 insanları kandırdı! Herkes metinleri insan yazdı sandı!

Üniversite öğrencisi Liam Porr, yapay zeka teknolojisi GPT-3'ü kullanarak bir blog sitesine metinler yazdırdı. Yapay zekanın yazdığı metinler Hacker News'te birinci oldu. Metinleri bir yapay zekanın yazdığını kimse anlamadı!

Yapay Zeka GPT-3 insanları kandırdı! Herkes metinleri insan yazdı sandı!

Yapay zeka her gün biraz daha ilerliyor. Yapay zekanın ortaya koyduğu becerilerden biri de insan benzeri metinler oluşturmaktı. Bir üniversite öğrencisi de yapay zekanın bu becerisini gözler önüne serecek bir çalışma gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencisi Liam Porr'un açtığı ve yapay zekanın oluşturduğu metinlerin yer aldığı bir blog, Hacker News'te birinci sıraya oturdu.

Yapay Zekanın Metinlerini İnsan Yazmış Gibi Paylaştı

MIT Technology Review'in haberine göre, OpenAl tarafından geliştirilen ve yapay zekanın insan benzeri metinler oluşturmasını sağlayan GPT-3'ü kullanan Porr, Adolos adlı blogda bu metinleri insan yazmış gibi paylaştı. Amaç, bu metinlerin bir yapay zeka tarafından oluşturulduğunu insanların fark edip edemeyeceğini görmekti. Porr, bu yazılarla Hacker News'te 1. sıraya yükselerek yapay zekanın insanları kandırabileceğini kanıtlamış oldu.

adolos

Yüksek Öğrenme Teknolojisine Sahip GPT-3

GPT-3 yüksek öğrenme teknolojisine sahip. Kelime kalıplarını inceliyor ve insan benzeri metinler yazabiliyor. Porr, yapay zekanın bu metinleri oluşturmasının oldukça kolay olduğunu söyledi. Porr'a göre en yapay zekanın en korkutucu yanı da bu kadar kolay olması.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Netflix, Atiye 2. sezon tarihini duyurdu! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
20 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
21 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati imkanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
realme İlk Fan Festivalini Süper Bir Sürprizle Başlatıyor
Dünya'nın Geçirdiği Gizemli Genç Dryas Dönemi hakkında Yeni İpuçları
İlk Ekran Altı Kameralı Telefon Olacak Olan ZTE Axon 20 5G Geliyor
Chrome, Sitelerin İstediğine Kulak Vererek Pil Dostu Haline Gelebilir
Huawei'nin Lisans Süresinin Dolması, Tüm Android Telefonlarını Vurabilir

 

 