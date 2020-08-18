Yapay Zeka GPT-3 insanları kandırdı! Herkes metinleri insan yazdı sandı!

Üniversite öğrencisi Liam Porr, yapay zeka teknolojisi GPT-3'ü kullanarak bir blog sitesine metinler yazdırdı. Yapay zekanın yazdığı metinler Hacker News'te birinci oldu. Metinleri bir yapay zekanın yazdığını kimse anlamadı!