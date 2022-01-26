Dünyanın En Değerli Markaları: Türkiye'den Bir Marka Var mı?

Dünyanın en değerli markaları listesi açıklandı. İlk sıralarda yine bir sürpriz yaşanmazken, TikTok'un yükselişi dikkat çekiyor. İlk 500'de bir Türk markası bulunmaması ise, dikkat çeken diğer bir nokta...