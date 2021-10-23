Dünyanın En Hızlı PC RAM'i, Samsung'un DDR5 Bellek Yongaları ile Üretildi!

PC pazarı yakında piyasaya çıkacak yeni nesil DRAM teknolojisine hazırlanıyor. DDR5 RAM kitleri üzerinde çalışılırken, dünyanın en hızlı DDR5 RAM'leri de hazır.
Ünlü RAM üreticisi G.Skill markası, ilk DDR5 RAM kitlerini tanıttı ve şirket buna şu an dünyanın en hızlısı diyor. G.Skill Trident Z5 adı verilen bu RAM kitleri, Samsung'un DDR5 bellek yongalarını kullanıyor.
Her ne kadar üzerinde RGB ışıklandırması bulunmasa da performansı bakımından oyuncuların ilgisini çekecek olan G.Skill Trident Z5, 5600 MHz, 6000 MHz ve 6400 MHz versiyonlarıyla piyasaya sürülecek.
Tüm varyantları 32 GB (16 GB x 2) kapasiteli ve CL 36-36-36-76 veya CL 40-40-40-76 gecikme süresine sahip olan modüller, öte yandan tasarım noktasında da önceki G.Skill Trident modellerinden ayrılıyor.
DDR5 teknoloji bizlere ne zaman ulaşır bilmiyoruz, ancak yükselen dolar karşısında erişebilmemiz bir hayli zor gibi görünüyor.
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