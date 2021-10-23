Dünyanın En Hızlı PC RAM'i, Samsung'un DDR5 Bellek Yongaları ile Üretildi!

Dünyanın en hızlı PC RAM'i, Samsung'un DDR5 bellek yongaları kullanılarak üretildi.

  • Ercan Uğurlu
Dünyanın En Hızlı PC RAM'i Üretildi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Apple Bağdat Caddesi 22 Ekim Cuma günü İstanbul'da Açıldı
Facebook, Instagram'ın İçine Girmeye Hazırlanıyor!
Aşı Pasaportu Uygulamasında Açık Bulundu
Dünyanın En Hızlı PC RAM'i, Samsung'un DDR5 Bellek Yongaları ile Üretildi!
Android Uygulama Mağazası Play Store'da Yeni Bir Dönem Başlıyor!

 

 