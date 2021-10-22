MRI Makinesinde İnanılmaz Ölüm: Hastanın Kafasına Oksijen Tüpü Çarptı!

MRI makinesine giren bir hasta, bir oksijen tüpünün makinenin içine çekilmesi ve kafasına çarpması sebebiyle hayatını kaybetti!

  • Levent Öztürk
MRI makinesinde oksijen tankı çarptı...
Shutterstock

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