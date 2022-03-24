Dünyanın En İnce Mekanik Saati: Bulgari Octo Finissimo Ultra

Bir saate büyük bir meblağ harcamak isteyenlerin tercihi genellikle ağır, büyük ve sofistike tasarımlardan yana olur ki değerini göstersin. Ancak herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Bulgari de bunu göz önünde bulundurarak bu defa farklı bir saat üzerinde çalışmış ve ortaya Dünya'nın En İnce Mekanik Saati çıkmış. Bedeli ise tam 440 bin dolar.
Bulgari Octo Finissimo Ultra, şu an dünyanın en pahalı akıllı mekanik saatlerinden biri. 440 bin dolarlık fiyat etiketiyle dudak uçuklatan saatin tasarımı ise yine dünyada bir ilk. Dünya'nın En İnce Mekanik Saati olma unvanını kazanan Bulgari Octo Finissimo Ultra, sadece 1.88 mm'lik kalınlığında. Böylece bu unvanın önceki sahibi olan 2 mm kalınlığındaki Altiplano Ultimate Concept'in başındaki tacı almış durumda.
Bulgari Octo Finissimo Ultra, 3 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ürünü. 40 mm çapında kumlanmış yüzeyli titanyum malzemeden imal edilmiş kasaya entegre bezele sahip olan saat içinde bir QR kod da bulunduruyor. Bu kare kodu okuttuğunuzda ise saate özel üretilen NFT eserlerine de ulaşılabiliyor.
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