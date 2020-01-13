Dünyanın En İyi Telefonu 2019

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen akıllı telefonlar belirli bir olgunluğa ulaştığından, artık tek bir telefonu öne çıkarmak ve "dünyanın en iyi telefonu budur" demek pek mümkün değil. En iyi telefon hangisi, bu biraz da sizin beklentilerinize ve ihtiyaçlarınıza göre değişiyor.
En İyi Cep Telefonu Hangisi?
Galaxy S10 Plus, iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro, Huawei P30 Pro gibi telefonlar piyasadayken dünyanın en iyi telefonu hangisi, bunu söylemek oldukça zor. Ancak sizi kırmadık ve geride bıraktığımız yılın en iyi telefonu seçtik. Yine de yılın en iyi telefonu hangisi merak ediyorsanız, cevabı bu yazımızda bulacaksınız. İşte en iyi telefon 2019...
1. Samsung Galaxy S10 Plus
Bugün piyasadaki en iyi Android'li telefonu arıyorsanız, işiniz çok zor olmayacak. Samsung Galaxy S10 Plus, hem en üst seviye teknik özelliklerle geliyor, hem de rakibi iPhone'dan farklı bir görünüme sahip. Delikli Infinity-O ekran tasarımı belki kusursuz değil ancak ekran alanını artırmak için şimdilik bundan iyi bir yol yok.
2. Huawei P30 Pro
6,47 inç OLED ekranla gelen Huawei P30, güçlü kameralarıyla öne çıkıyor. Ekran çözünürlüğü belki en yükseği değil ancak P30 Pro neredeyse her yönüyle mükemmel bir telefon.
3. OnePlus 7T Pro
OnePlus 7T Pro, hem tasarımıyla, hm de teknik özellikleriyle 2019'da gördüğümüz en iyi telefonlardan biriydi. Açılır kamerası, 6,67 inçlik müthiş ekranı ve Android'in üzerinde hoş geliştirmeler yapan OxygenOS'un tek büyük dezavantajı, daha önce çıkan OnePlus 7 Pro'dan çok farklı olması.
4. Samsung Galaxy Note 10
Müthiş bir 6,3 inç Super AMOLED ekranla gelen Samsung Galaxy Note 10'un iyi olmadığı bir yanı yok. Note 10 Plus'a göre birkaç eksiği olsa da, daha makul boyutları ve daha uygun fiyatıyla çok çekici bir model.
5. Apple iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro, büyük pil, yepyeni A13 yonga seti, iOS 13'le gelen güç geliştirmeleriyle şu an alabileceğiniz en gelişmiş iPhone. Tek şarjla bütün günü rahatça çıkaran telefon, OLED ekranı ve üçlü arka kamerasıyla rakiplerinin gerisinde kalmadığını gösteriyor.
6. Google Pixel 4 XL
Ekimde çıkan Pixel 4 XL, 90Hz 19:9 6,3 inç ekranı, iki arka kamerası, yüzle kilit açma işlevi ve daha iyi ekranıyla dikkat çekiyor. Parmak izi sensörünün yerini yüzle kilit açmaya bırakması belki iyi bir tercih değil, ancak kamera konusunda hayal kırıklığına uğramayacağınızdan emin olabilirsiniz.
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