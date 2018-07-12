Dünyanın İlk Blok Zinciri Telefonu: Finney
Dijital paralara özel Finney, sonunda satışa sunuluyor! İşte telefonun sundukları ve fiyatı...
Sirin Labs, dünyanın ilk blok zinciri telefonu Finney'i ortaya çıkardı. 999 dolarlık telefon, biri tamamen kripto paralara ayrılmış iki ekranla geliyor.
"Safe Screen" adlı ikinci ekran, sürüsü sayesinde telefonun arkasından çıkıyor ve para aktarımlarını doğrulamak için ayrı bir firmware ile çalışıyor. Ekran kızağını kullandığınızda Finney'in soğuk depolama cüzdanı da etkin hale geliyor. Bu cüzdan, çoğu dijital para birimini destekliyor. Finney, entegre Token Conversion Service (TCS) ile SRN coin'lerini satın almalarda kullanılacak token'lara dönüştürerek dijital para değiş tokuşunu daha güvenli bir hale getiriyor. Sirin'e göre bu sayede bekleme ve işlem süreleri oldukça kısalıyor.
Finney'in diğer donanımsal özellikleri de hiç fena değil. Snapdragon 845 ve 6GB RAM ile gelen telefon, 128GB depolama alanı sunuyor. Depolama alanı microSD ile 2TB'a kadar genişletilebilen telefon, 3.280mAh pile sahip. Android 8.1'in Sirin OS adlı özel bir sürümünü kullanan cihaz, Sirin Labs Cyber Protection yazılım paketi ile üç adımlı doğrulama, güvenli iletişim gibi güvenlik işlevleri sunuyor.
Finney, şu an ön siparişe açılmış durumda.
Zeynel A. Öztürk
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