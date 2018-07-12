Dünyanın İlk Blok Zinciri Telefonu: Finney

Dijital paralara özel Finney, sonunda satışa sunuluyor! İşte telefonun sundukları ve fiyatı...

Dünyanın İlk Blok Zinciri Telefonu: Finney

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Dünyanın İlk Blok Zinciri Telefonu: Finney

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