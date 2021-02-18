Elon Musk Yine Bildiğiniz Gibi: Bu Sefer de MarsCoin Dedi, Çarşı Karıştı

Elon Musk'ın yazdığı tweet'ler ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Tesla CEO'su bu kez da MarsCoin dedi, herkes bunu yanlış anlayınca kripto para piyasası yine salladı.