Elon Musk Yine Bildiğiniz Gibi: Bu Sefer de MarsCoin Dedi, Çarşı Karıştı

Elon Musk'ın kripto para birimleri ile ilgili attığı tweet'ler, ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Daha önce yazdıkları ile önce Bitcoin'i sıçratan, daha sonra da Dogecoin'in değerinin büyük ölçüde artmasına neden olan Tesla CEO'su, şimdi de MarsCoin dedi ve piyasaları bir kez daha salladı. Ama bu kez işin içinde bir de yanlış anlaşılma vardı.
Kripto para konusunda önemli bir borsa olan Biance'ın CEO'su Changpeng Zhao, Musk'a hitaben "artık kendi kripto para birimini çıkarmalısın. Belki de adı MarsCoin olabilir" şeklinde bir tweet attı. Musk ise bu tweet'i cevapsız bırakmadı ve "kesinlikle MarsCoin olacak" yazdı.
There will definitely be a MarsCoin!— Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2021
İşin kötüsü, MarsCoin isimli bir kripto para birimi zaten var. Musk'ın tweet'i sonrasında işte bu MarsCoin, bir anda yaklaşık dört kat değer kazanarak 2.3 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu kez yükseliş uzun sürmedi; birkaç saat içerisinde MarsCoin'in değeri yine 0.6 dolar seviyesine geriledi.
Elon Musk'ın attığı tweet'lerle kripto para borsasının sert hareketlere sahne olması arasındaki bağlantı artık su götürmez bir gerçek haline gelmiş durumda. Bu durumun ne kadar sağlıklı olduğu ise, son zamanların en çok tartışılan konularından biri.
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