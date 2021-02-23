İnternet Efsanesi Nyan Cat'in Yeni Sürümü, Bir Servet Karşılığında Satıldı

Christie'nin NFT (değiştirilemez token) tarafından desteklenen ilk dijital sanat müzayedesi başlamak üzereyken, bu dünyadaki en önemli satışlardan biri şimdiden gerçekleşti. Chris Torres, kedisinden ilham alarak Nyan Cat tabanlı gökkuşağı akışlı animasyonu hazırlamış ve 2011'de YouTube'a yüklemişti. Bu satış için ise, animasyonun yüksek kaliteli bire bir sürümünü yeniden oluşturdu.
NFT'ler, alıcıların dijital öğelerin tek sahibini doğrulamasına olanak tanıyor ve adı açıklanmayan bir koleksiyoncu, Digital Marketplace Foundation tarafından düzenlenen bir açık artırmayı kazanmak ve bu Nyan Cat sürümünü satın alabilmek için 300 Ether (Ethereum blok zincirinde çalışan kripto para birimi) ödedi. Bu miktar, yaklaşık 605.382 ABD dolarına denk geliyor, yani hiç de ucuz değil.
Dijital pazarlar ve sanatçılar, kreasyonlarına değer bulmaya yönelik bir gelecek sağlamak için NFT'leri destekliyor. Bakalım bir sonraki rekor hangi dijital sanat eserinden gelecek?
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