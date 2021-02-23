İnternet Efsanesi Nyan Cat'in Yeni Sürümü, Bir Servet Karşılığında Satıldı

Kripto para tabanlı bir açık artırmada, internette bir fenomen haline gelen orijinal Nyan Cat'in tasarımcısı tarafından hazırlanmış olan resim, büyük bir ücret karşılığında satıldı.