Durdurulan Galaxy S8 Güncellemesi İçin Açıklama!
Samsung'un Galaxy S8'in Android Oreo güncellemesini neden apar topar durdurduğu ortaya çıktı!
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S8 için henüz yayınlanan Android 8.0 Oreo güncellemesinde çıkan bir sorun, bugün güncellemenin dağıtımının durdurulmasıyla sonuçlanmıştı. Güncellemenin neden durdurulduğu, Samsung'un Sammobile'a yaptığı resmi açıklama sayesinde anlaşıldı.
Güncellemenin kaldırılması, onu zaten yükleyen cihazları etkilemese de merak uyandırmıştı. Aylar süren bir beta programının ardından Samsung'un ne gibi bir sorunla karşılaştığı, Sammobile'ın sorusuna gelen şu cevapla aydınlandı:
"Kısıtlı sayıda Galaxy S8 ve S8 Plus cihazının Android 8.0 Oreo'yla beklenmedik biçimde baştan başlamasının ardından, güncelleme dağıtımını geçici olarak durdurduk. Etkilenen cihazların sayısını en aza indirgemek ve güncellemenin dağıtımını mümkün olduğunca çabuk devam ettirmek için sorunu dahili olarak inceliyoruz."
Android 8.0'a yükseltmiş olan Galaxy S8 ve S8 Plus sahiplerinin şu an bir şey yapması gerekmiyor. Güncellemeyi indirip yüklemeyenler ise beklemek zorundalar, çünkü bu dosyalar cihazdan otomatik olarak silinmiş durumda.
Kapsamlı görünen bir beta test aşamasının ardından bu tür bir sorunun güncellemeyi duraklatması, şüphesiz bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyecek. Firma, güncellemenin ne zaman devam edeceğini şimdilik açıklamadı.
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