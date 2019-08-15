DxOMark'tan Note 10+ 5G'ye Tartışmalı Liderlik
DxOMark, Galaxy Note 10+ 5G'yi en iyi kameralı akıllı telefon olarak zirveye taşıdı taşımasına ancak akıllarda soru işaretleri de yarattı!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un yeni amirali Galaxy Note 10 ve Note 10+ henüz tanıtıldı ve elbette piyasaya yeni çıkan her akıllı telefon gibi şu an için gündemi meşgul ediyor. Hakkında çeşitli analizler ve test sonuçları yavaş yavaş açıklanmaya başlayan yeni Note'lar hakkında şu ana kadar en çarpıcı sonuçlardan biri de DxOMark'tan gelmiş durumda. Zira DxOMark, Galaxy Note 10 Plus 5G modelini şu an listede zirveye yerleştirmiş.
DxOMark, akıllı telefon kategorisinde Samsung Galaxy Note 10+ 5G'yi 113 puan ile zirveye yerleştirmiş. Bununla da kalmayarak en iyi selfie çeken telefon kategorisinde de zirvede Galaxy Note 10+ 5G'yi taşımış durumda. Buraya kadar her şey tamam. Peki, Galaxy Note 10+ 5G'nin kamera özellikleri diğer Samsung modellerinden ne kadar farklı?
Note 10+ 5G'nin Kamerası Ne Kadar Farklı?
Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy Note 10+'tan farklı olarak arka kamerada ayrıca bir 4'üncü DepthVision (ToF) kamera içeriyor. Bunun dışında 16 MP ultra geniş açılı, 12 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto kameraların tüm teknik özellikleri Note 10+ modeliyle aynı. Teknik açıdan kıyasladığımızda, bu özelliklerin aynı şekilde Galaxy S10+ modeliyle de aynı olduğunu görüyoruz. Peki, DxOMark, Galaxy S10+ modeline 109 puan verirken, Galaxy Note 10+ 5G'ye nasıl 113 puan verebiliyor? Galaxy Note 10+ sanıyoruz ki bu başarıyı ToF sensörüne borçlu...
Öte yandan Galaxy Note 10+ 5G, yine ön kamerada da 99 puan alarak yine DxOMark'ın tarafından en iyi selfie kamerasına sahip akıllı telefon seçilmiş durumda. Burada da küçük bir kıyaslama yapacak olursak, Note 10+'ın 10 MP ölçüsünde ve f/2.2 diyaframlı kameraya sahip olduğunu, buna karşılık Galaxy S10+'ta 10 MP ölçüsünde ancak f/1.9 diyaframlı bir kamera bulunduğunu söylemek lazım. Üstelik S10+'ta çift kamera kullanılmıştı. Buna rağmen DxOMark'ın Galaxy S10+'a verdiği puan 96 idi. Bu sonuçlar bize her ne kadar ilginç gelse de, elbette takdir DxOMark'ın.
DxOMark 113 Puanı Nasıl Verdi?
DxOMark, Note 10+'a 113 puan vermeden önce 1500'ten fazla test görüntüsü ve 2 saatten fazla video kaydettiğini söylüyor. Bununla beraber video pozlarının neredeyse her koşulda parlak ve canlı renkler ile ortaya çıktığını da notlarına ekleyen DxOMark, 4K videolarda da Note 10+ 5G'nin inanılmaz derecede detay yakalayabildiğini yazmış.
Galaxy Note 10+ 5G modeli ülkemizde satışa çıkmayacak. Onun yerine Galaxy Note 10+ veya Galaxy Note 10 modelleri ise şu an ön siparişte. Ancak bu modellerin kameralarına ilişkin şu an DxOMark'tan herhangi bir test açıklaması bulunmuyor. İlerleyen günlerde belki gelebilir.
DxOMark güncel karşılaştırma tablosunu siz de görmek istiyorsanız, buradan yakından bakabilirsiniz.
Samsung'a Bir Not da DisplayMate'ten
Öte yandan Samsung cephesi için bir sevindirici haber de DisplayMate'ten geldi. DisplayMate, yaptığı testler sonucunda Galaxy Note 10+'ın ekran performansından memnun kalmış ve A+ olarak değerlendirmiş.
Samsung, uzun yıllardır gerek Note gerek S serileri ile zaten ekran konusunda gayet başarılı işler çıkartıyor. Yeni S10 ve Note 10 serilerinde de Super AMOLED'den Dynamic AMOLED'e terfi eden şirket, böylece görüntü anlamında yalnızca otoritelerden değil, aynı zamanda tüketicilerden de tam not alıyor.
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