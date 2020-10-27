e-Devlet'ten abonelik iptali nasıl yapılır? Adım adım abonelik iptali...

e-Devlet Kapısı'na yeni bir hizmet daha eklendi. Abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim'den itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek. Peki, e-devletten abonelik iptali nasıl yapılır? Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan adım adım e-devletten abonelik iptali işlemini şöyle anlattı: