E-Devlet'ten Yeni Hizmet: Miras Sorgulama

E-Devlet, büyük ilgi gören soy ağacı sorgulama hizmetinden sonra, yine çok konuşulacak bir hizmeti hayata geçiriyor...

E-Devlet'ten Yeni Hizmet: Miras Sorgulama

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Fazla bir işe yaramayan bir hizmet; çünkü size mirası kalmış kişinin TC Kimlik No'sunu istiyor. Sistem şöyle çalışmalıdır: 1) Vatandaşa bir yerlerden miras kalmış mı? 2) Kalmışsa, kimden ne kalmıştır? 3) Belgelendirme...

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