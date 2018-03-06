E-Devlet'ten Yeni Hizmet: Miras Sorgulama
E-Devlet, büyük ilgi gören soy ağacı sorgulama hizmetinden sonra, yine çok konuşulacak bir hizmeti hayata geçiriyor...
E-Devlet, son zamanlarda özellikle soy ağacı sorgulaması ile sık sık gündeme geliyor. Şimdi de yeni bir hizmet daha E-Devlet çatısı altına girmiş durumda. 6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak Mirasçılık Belgesi hizmeti, 1990 yılından sonra ölmüş olan kişiler için "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" talebinin UYAP sisteminden yapılmasını zorunlu hale getiriyor.
Yeni hizmet konusunda yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Yargı birimlerinden alınan "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" ve Mirasçılık Belgesinin İptali" kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Fazla bir işe yaramayan bir hizmet; çünkü size mirası kalmış kişinin TC Kimlik No'sunu istiyor. Sistem şöyle çalışmalıdır: 1) Vatandaşa bir yerlerden miras kalmış mı? 2) Kalmışsa, kimden ne kalmıştır? 3) Belgelendirme...