E-Kağıtlı Saatler Sony'nin Yeni Pahalı Oyuncakları
Sony'nin yeni akıllı saati e-Kağıt teknolojisini kullanıyor ancak "biraz" pahalı!
Sony, son dört yıldır ilk giyilebilir teknoloji ürününü IFA 2018'de duyurdu ancak bu ürün Sony Smartwatch 4'ü hayal eden heyecanlı güruhun umduğu şey değildi.
Şirket, ürününde Wear OS yerine Fes Watch U adlı yeni bir işletim sistemi tercih etti. Kayış da dahil olmak üzere saatin her yerinde kendi tasarımlarınızı oluşturmanıza izin veren e-Kağıt teknolojisini kullanıyor.
Fes Watch olarak adlandırılan ve ilk olarak 2014 yılında gördüğümüz prototip cihazdan temelini alan ürün, Sony'nin satışa çıkacak olduğu e-Paper teknolojili ilk saati olacak.
Sony'nin kendi yazılımını çalıştırıyor olması yüzünden market uygulamaları dahil edilmiyor ve akıllı saat yerine led ışıklı bir moda ürününe dönüşüyor. Zaten ürün hakkındaki beklentileri boşa çıkartan birinci hatta belki tek neden bu.
Ürünün en büyük artısı ise hem saat kısmının hem de kayışın farklı siyah-beyaz desen tasarımları ile özelleştirilebilmesini sağlayan e-Kağıt malzemeyle kaplı olması.
Önceden yüklenmiş 100 farklı tasarımla birlikte gelen cihaz kendi tasarımlarınızı yüklemenize izin veriyor. Ayrıca Sony profesyonel tasarımcılar ile bu sayıyı arttırmayı hedefliyor.
Ürün gümüş veya siyah renkte satın alınabilecek, ürünün gümüş fiyatı 529 £ (yaklaşık 4500 TL), siyah için ise dudak uçuklatacak ise 699 £ (yaklaşık 6000 TL).
Yavuz Alp Şimşek
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