E-Kağıtlı Saatler Sony'nin Yeni Pahalı Oyuncakları

Sony'nin yeni akıllı saati e-Kağıt teknolojisini kullanıyor ancak "biraz" pahalı!

E-Kağıtlı Saatler Sony'nin Yeni Pahalı Oyuncakları

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