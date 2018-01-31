E-sigara Zararsız mı Diyorsunuz? Bir Daha Düşünün!

Yeni bir e-sigara araştırması, kullananların "zararsız" iddiasını çürütecek kadar ciddi sonuçlar içeriyor!

E-sigara zararsız mı diyorsunuz? Bir daha düşünün!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

sigara satışları düştü diye heryerde yalan haber doldu :D

Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Instagram'a Videolu Görüşme İşlevi Gelebilir!
iPhone X Üretimi Yarıya Düşürülebilir!
'Selfie Focus', Orta Seviye Galaxy'lere de Geliyor
36 Yıl Sonra İptal Edilen Atari Rekoru!
Apple, Üç Yeni Mac Üzerinde Çalışıyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir