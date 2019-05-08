EA Access, Sonunda PlayStation 4'e Geliyor!
EA'nın ücretli oyun hizmeti, sonunda PlayStation kullanıcılarının da hizmetine giriyor!
PlayStation 4 sahipleri yakında EA oyunlarını bir üyelik hizmeti üzerinden oynayabilecekler. Yıllardır PC ve Xbox One'da sunulan EA Access, şimdi Sony'ye de geliyor.
EA'nın aylık üyelik programı Temmuz'da PlayStation 4'e gelecek ve fiyatlar, diğer platformlardakiyle aynı olacak. Hizmetin bir aylık masrafı 4,99 dolar iken yıllık üye olanlar 29,99 dolarlık indirimli fiyattan faydalanabiliyor.
EA Access'in PlayStation'a gelişi, "katkı sağlamadığı" için Sony tarafından 2014'te reddedilmişti. EA Access'in en önemli avantajı, çok sayıda oyunu üyelerine sunması. Hizmet, yeni EA oyunlarının 10 saatlik deneme sürümlerini de sunuyor ve EA tarafından yayınlanan oyunları, DLC'leri ve diğer içerikleri yüzde 10 indirimle satın almanıza olanak tanıyor.
PlayStation 4'teki EA Access'in Xbox One'daki oyunlarla aynı oyunları mı sunacağı, yoksa küçük bir koleksiyon ile mi başlayacağı ise henüz bilinmiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın