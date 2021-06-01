EA, FIFA Ultimate Team (FUT) ile Tek Bir Dakikada 3 Bin Dolar Para Bastı!

FIFA 21'in en popüler modu oyun olan Ultimate Team'in, sadece tek bir dakikada EA'e 3 bin dolar kazandırarak adeta para bastığı ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
FIFA Ultimate Team para basıyor

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