EA, FIFA Ultimate Team (FUT) ile Tek Bir Dakikada 3 Bin Dolar Para Bastı!

EA'in en büyük para kaynaklarından biri kuşkusuz son yıllarda FIFA Ultimate Team. FIFA fanları tarafından da çok sevilen bu mod, geçtiğimiz yıl da EA'e en çok parayı kazandıran kaynaklardan biri olmuş.
Açıklanan yıllık mali raporda, EA Sports 2021 mali yılı içerisinde Ultimate Team modlarından toplam 1.62 milyar dolar gelir elde etmiş. Bu rakam, EA'in kasasına her dakikada bir 3 bin dolar girdiği anlamına geliyor.
Son yıllarda Ultimate Team gelirleri artmış durumda. EA, 2020 yılında bu moddan 1.49 milyar dolar gelir sağlarken, 2019 yılında ise 1.37 milyar dolar gelir elde etmiş. 2021'de ise 1.62 milyar dolara yükselmiş durumda.
EA'in Ultimate Team'ten elde ettiği gelirlerin yıllık bazdaki listesi şu şekilde:
- 2021: 1.62 milyar dolar
- 2020: 1.49 milyar dolar
- 2019: 1.37 milyar dolar
- 2018: 1.18 milyar dolar
- 2017: 775 milyon dolar
- 2016: 660 milyon dolar
- 2015: 587 milyon dolar
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