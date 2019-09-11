EA'in Project Atlas'ı, Dev Rakiplerine Meydan Okuyor!
EA'in Project Atlas'ı, Apple, Google ve Microsoft gibi devlere meydan okumaya hazırlanıyor!
- Levent Öztürk
EA, geçtiğimiz Ekim ayında bulut oyun-akışı hizmetini duyurmuştu ve neredeyse bir yıl sonra, EA'in Project Atlas'ı, Google Stadia veya Apple Arcade ile yeni ve ciddi bir rakibe sahip olsa da artık oyun testlerine hazır gibi gözüküyor.
EA'in Baş Teknoloji Sorumlusu Ken Moss, Medium üzerinde yaptığı açıklamada hizmetin daha önce kaydolan oyuncular için test aşamasında açıldığını söylerken, hedefleri ve planlanan oyunlar hakkında bazı önemli detayları da duyurdu.
Moss'un söylediğine göre öncelikleri, gerçek dünyada genelde çok uygun olmayan şartlara uyum sağlayabilecek yüksek kalitesi hizmeti vermek olacak. Ayrıca pek çok oyun ve oyun türü test edilerek, her birinde akış teknolojinin nasıl performans gösterdiği anlaşılacak. Hedef ise görsel kalitesi ile bilinen oyunların görüntü aktarımından FPS oyunları için çok önemli olan doğruluk ve kesinliğe kadar her alanda sorunsuz çalışan bir hizmet oluşturmak.
Bu hedefle teste katılanlar dört farklı oyun ile karşılaşacaklar: FIFA 19, Need for Speed Rivals, Titanfall 2 ve Unravel. Görünene göre oyuncuların, en azından test aşamasında bu oyunları Project Atlas üzerinde oynamak için oyunlara sahip olmaları gerekmeyecek ama hizmet genel kullanıma sunulduğunda durumun aynı olup olmayacağı belli değil.
İyi haber ise, oyun kayıtlarınızın bu test aşamasında da farklı sürümler arasında taşınabileceği. Yani test sürümünü denerken, diğer sürümlerde de aynı oyuna devam edebileceksiniz.
Bununla beraber bu yıl Kasım ayında yayımlanması beklenen Google Stadia ile karşılaştırmadan herhangi bir oyun akışı hizmeti hakkında konuşmak pek kolay değil. Bunun sebebi ise EA'in yeni oluşan bulut oyun akışı hizmeti alanında PlayStation Now, Google Stadia ve hatta Microsoft'un Project xCloud'undan geride olmasına rağmen öne çıkan bir isim olmak istemesi.
Teknoloji anlamında ise EA, diğer hizmetlerde de olan platformlar-arası oyun ve kayıt gibi bazı özelliklerin sözünü veriyor. Bu hizmet, kendi bulut hizmetlerini ve sunucu altyapısını kullanan donanım/yazılım çözümlerine sahip olan Google ve Microsoft'un aksine Amazon Web Services (AWS) kullanacak.
Bütün bu durumların gerçek oyun kalitesini ne kadar etkileyeceğini ise, bu hafta oyuncuların testlerinin başlaması ile görülecek...
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