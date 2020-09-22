EBA neden açılmıyor? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama

Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim süreci başladı. EBA üzerinden eğitimlerini alan öğrenciler, bugün EBA sistemine giriş yapmakta zorlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle açıklamalarda bulundu.
EBA NEDEN AÇILMIYOR?
Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:
- Bu bizim için aslında olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar.
- Dünyanın en büyük sitelerinde duraksamalar oluyor. Şu anda arkadaşlar çalışmanın içerisindeler.
- Bu altyapı giderek güçlenecek, her türlü tedbiri alıyoruz.
- Bu anlamda EBA Destek Merkezlerinin bugün itibarıyla 8668 oldu.
- Akşama kadar 9000 olur. Buralarda da rahat bir erişim imkanı olacak."
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