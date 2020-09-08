5 Günde 750 Bin Öğrenci Derslerini TV+'tan İzledi

Türkiye'nin dijital televizyonu TV+, EBA TV kanallarıyla uzaktan eğitimin yeni dönemine hızlı bir giriş yaptı. 5 günün ardından 750 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi derslerini EBA TV kanallarından takip etti.

5 Günde 750 Bin Öğrenci Derslerini TV+'tan İzledi

Turkcell'in dijital yayıncılık platformu TV+, 31 Ağustos'ta yeni eğitim-öğretim yılının EBA TV üzerinden başlamasıyla öğrencilerin de tercihi oldu. Pandemi nedeniyle eğitimlerin uzaktan devam etmesine karar verilmesinin ardından, öğrenciler derslerini TV+'tan takip etmeyi tercih ettiler. İlk 5 günde ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV kanallarını 750 bin kişi izledi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminden bu yana öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek; "Türkiye'nin Turkcell'i olarak tüm çocuklarımızın eğitimlerine sorunsuz erişebilmelerini son derece önemsiyoruz. Mart ayından bu yana online eğitim platformlarına erişim hızını artırmanın yanı sıra EBA TV'nin verdiği 3 GB kotayı 6 GB'a çıkardık. Güçlü altyapımız ve benzersiz teknolojimizle her türlü ihtiyaca cevap vermek için hazırız. Bu dönemde haklı olarak tedirginlik yaşayan anne-babaların içi rahat olsun; dünyanın en güçlü şebekelerinden birini bugünler için kurduk. Biz hızlı ve kaliteli hizmetimizle her zaman öğrencilerin yanındayız. Bu vesileyle yeni bir eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerimize derslerinde başarılar" dedi.

Mart ayında pandemi sebebiyle uzaktan eğitimin başlamasıyla geçen dönem boyunca 2 milyon öğrenci derslerini TV+'tan takip etmişti. Öğrenciler; TRT EBA TV İlkokul'a 106, TRT EBA Ortaokul'a 107 ve TRT EBA TV Lise'ye 108'inci kanaldan ulaşabiliyor.

Turkcell'den eğitimde fırsat eşitliğine tam destek

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen "Zeka Gücü" Projesi ile de Türkiye'nin dört bir yanındaki özel yetenekli çocuklar teknoloji ile buluşuyor. 2020 yılı sonuna kadar 10 özel donanımlı yeni sınıflar da öğrencilerin hizmetine sunulacak. Fırsat eşitliği kapsamında hayata geçirilen ve "Engel Tanımayanlar" çatısı altında geliştirilen yine Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen Engelsiz Eğitim Programı'yla, özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocukları hayata kazandırma amacıyla eğitimlerine ve istihdamlarına destek olunuyor. "İçimdeki Hazine" Projesi ve mobil uygulaması ile otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorlukları yaşayan çocukların eğitimine dijital destek veriliyor.

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