5 Günde 750 Bin Öğrenci Derslerini TV+'tan İzledi

Türkiye'nin dijital televizyonu TV+, EBA TV kanallarıyla uzaktan eğitimin yeni dönemine hızlı bir giriş yaptı. 5 günün ardından 750 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi derslerini EBA TV kanallarından takip etti.