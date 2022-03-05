eBay'daki "Satılık Rus Tankı" İlanı Gerçek mi, Değil mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, sosyal medyada ve internette sayısız haber, mem ve video yağmuruna tutulmamıza yol açtı. Ancak her haberin doğru olmadığı gerçeği de yine yüzümüze çarpıldı.
Sosyal medyada dolaşan bir görüntü, Ukrayna'da ele geçirilen ve 400.000 dolar değerinde bir Rus tankının satıldığı bir eBay ilanını gösteriyor. Şehir efsaneleri sitesi Snopes, ilanın arkasındaki hikayeyi araştırdı ve tank fotoğrafının on yıldan fazla bir süredir internette olduğunu ortaya çıkardı.
Snopes, DefenceTalk.com web sitesinde 2010'da yayınlanan bir gönderiyle aynı tank fotoğrafına bağlantı vererek, "Bu fotoğraf bir Rus T-72 tankını gösteriyor gibi görünse de, bu resim en az 2010'dan beri çevrimiçi" dedi.
eBay'e ilan hakkında e-posta gönderdiği söyleyen Snopes, bunun üzerine ilanın kaldırıldığını belirtiyor.
Reuters'in bildirdiği üzere, Ukraynalılar gerçekten de bazı Rus tanklarını imha etti ve ülke ayrıca işgal girişiminde kullanılan bazı Rus tanklarına da el koydu. Ancak kimse, bu tankları internet üzerinden satışa çıkartmıyor.
İngiliz milletvekili Johnny Mercer tarafından yayınlanan bir videoda ise, Rus tanklarını çeken traktörler görülüyor. Snopes, bu video için de kaynağının doğrulanamadığını söylüyor.
Kısacası internette dolaşan haber ve görüntülere, her zaman olduğu gibi bu konuda da şüpheyle yaklaşmakta yarar var. Yalan haberlerin yayılmaması için, gördüğünüz bir görüntü ya da haberi paylaşmadan önce, doğrulanmasını beklemeniz çok daha mantıklı bir hareket olacaktır.
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