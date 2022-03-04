Kendi Özel Drone'una Sahip Olan İlk Otomobil: Polestar O2...

Kendi çekim drone'una sahip olan Polestar O2 konsept otomobil, keşke yakın bir zamanda gerçeğe dönüşse dedirtiyor...

  • Levent Öztürk
Kendi drone'u olan otomobil: Polestar O2

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