Kendi Özel Drone'una Sahip Olan İlk Otomobil: Polestar O2...

Polestar O2, elektrikli otomobil üreticisinin en yeni konsept aracı olarak karşımıza çıkıyor ve geliştirilmesinde kullanılan çok sayıda sürdürülebilir malzemenin yanı sıra, özellikle muhteşem bir parçaya sahip: Kendi drone'u...
İki kapılı, tamamen elektrikli spor otomobilin içinde dört koltuk bulunuyor ve sert tavanı açılabilir olduğundan dolayı bir convertible olarak tanımlanabilir. Polestar'ın belirttiğine göre, geleneksel bir motor sesi olmadan daha rahatlatıcı bir tavan deneyiminin keyfini çıkartmak mümkün.
Polestar O2 için henüz performans özellikleri açıklanmış değil ancak şirket, "canlı, hafif ve güven dolu" olduğunu ve bağlı alüminyum platformu sayesinde "heyecan verici, canlı bir sürüş" sunduğunu iddia ediyor.
İç kısımda, kabinin tüm yumuşak bileşenleri için kullanılan tek malzeme geri dönüştürülmüş polyester ve araçlarda kullanılan farklı alüminyum sınıfları açıkça etiketlenmiş durumda. Yani, otomobilin kullanım ömrü sona erdiğinde etkin bir şekilde geri dönüştürülmeleri mümkün.
Ancak bu aracın belki de en ilgi çekici özelliği, arka koltukların arkasına entegre edilmiş, Hoco Flow tarafından inşa edilmiş, başlı başına bir konsept olan kendi sinematik drone'unun bulunması.
Bu drone, araçtaki merkezi 15 inç dokunmatik ekran aracılığıyla harekete geçirilebiliyor. Daha da etkileyici olan ise, bunun araba hareket halindeyken gerçekleşebilmesi. Polestar mühendisleri, drone'nun havalanması için sakin bir hava cebi oluşturmak üzere arka koltukların arkasında yükselen, benzersiz bir kanat profili tasarlamış.
Polestar, drone kalkışının belirli bir hız ile sınırlı olup olmadığını açıklamadı, ancak çok hızlı seyahat sırasında fırlatılamayacağı tahmin edilebilir.
Bu drone, havadayken, aracınızı saatte 90 kilometreye kadar hızlarda otonom olarak takip edebiliyor ve yakalamak istediğiniz çekime bağlı olarak iki farklı uçuş düzeni seçeneği sunuyor. Çekimi bitirdikten sonra, drone araca kendi başına geri dönebiliyor. Park halindeyken kabindeki ana ekrandaki görüntüleri düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
Ne yazık ki Polestar O2 henüz bir konsept olduğu için şu an satın alınamıyor. Ancak bu konseptin gelecekte beklenilebilecekler hakkında ipucu verdiğini söyleyebiliriz...
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