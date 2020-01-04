Edge Beta'nın Android Simgesi Yenilendi

Microsoft'un Chrome motoruyla yenilenen web tarayıcısı Edge'in yayınlanmasına iki haftadan az bir süre kaldı. Tarayıcıya artık yeni işlev eklemeyi durduran firma, beta sürümündeki simgeyi güncelledi. Yeni simgeyi bir süre önce görmüştük.
Edge'in Chromium motorunu kullanan, baştan aşağı yenilenen yeni sürümü 15 Ocak'ta yayınlanacak. Yeni Edge sadece Windows 10'da değil, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve macOS'ta da çalışacak. Yeni logo, yenilenen tarayıcıyı eskisinden ayırt etmeyi sağlayan önemli bir öğe olacak.
Android için yeni yayınlanan Edge Beta, verinizi hangi Microsoft Edge ile eşitleyeceğinizi seçmenize, "Yeni Microsoft Edge" ile "Eski Microsoft Edge" arasında seçim yapmanıza izin veriyor. Bu seçenekler daha önce "Edge Insider" ile "Edge"den ibaretti.
Yeni simgenin ne zaman kararlı sürüme geleceği ve iOS'ta ne zaman görünür olacağı bilinmiyor ancak 15 Ocak yakınlarında bir tarih olacağı neredeyse kesin.
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