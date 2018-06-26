Edge for Android, Reklam Engellemeye Başlıyor
Microsoft'un web tarayıcısı Edge, Android'de reklam engellemeye başlıyor!
Opera ve Google'ın web deneyiminin kalitesini düşüren reklamlara savaş açmasının ardından Microsoft da boş durmadı ve Edge'in Android sürümüne reklam engelleme işlevi ekleyeceğini duyurdu.
Reklam engelleme işlevi Edge for Android'in beta sürümünde bir süredir denenmekteydi. Tarayıcının kararlı sürümünü kullananlar ise işleve yakında gelecek bir güncellemeyle kavuşacaklar. Microsoft'un web tarayıcısı, piyasadaki en popüler reklam engelleme yazılımlarından Eyeo AdBlock Plus'ı kullanıyor. Bu çözüm ayrı bir eklenti indirmeye gerek duymuyor ve Edge'in ayarlarından yönetilebiliyor.
AdBlock Plus piyasadaki en katı reklam engelleyicilerden biri olduğu için yayın sektörü, Edge'in bu hamlesinden pek hoşlanmayacak. Ana para kaynağı reklam gelirleri olan web siteleri, reklam engelleyicilerden olumuz etkileniyorlar.
Google Play'de şimdiye kadar sadece 5 milyon kez indirilen Edge, rakiplerinin karşısında geride. Edge'in reklam engelleme işleviyle yükselişini hızlandırıp hızlandırmayacağını biz de merak ediyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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