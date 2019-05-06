Edge ve Chrome'a Daha Güçlü Bir Gizlilik!
Microsoft'un Chromium için yaptığı öneriyle birlikte yeni Edge ve Chrome'un bizzat kendisi, sizi daha iyi "gizlemeye" başlayabilir!
Microsoft, yeni Chromium tabanlı web tarayıcısıyla birlikte Chrome'un Gizli Mod işlevini biraz daha geliştirmek istiyor.
Chrome'daki Gizli Mod, tarama geçmişi, çerezler ve diğer web sitesi verilerini kaydetmeden, daha yüksek bir gizlilikle dolaşmanızı sağlıyor. Elbette bunlar, ne yaptığınızı servis sağlayıcınızdan gizlemiyor.
Microsoft ise Chromium kodu için önerdiği bir değişiklik ile gizli modda klavye etkinliğinin izlenmesini gizlemeyi amaçlıyor. Bu durumda metin tahmin işlevleri de devre dışı kalıyor. Microsoft bu değişikliği Chromium için önerdiğinden, değişiklik sadece Edge'i değil tüm Chromium tabanlı web tarayıcıları kapsayabilir.
Henüz ilk aşamalarında olan bu işlevin gerçeğe dönüşmeyebileceğini belirtelim. Microsoft'un önerisi reddedilirse, test aşamasına ulaşmadan çöpe gidebilir.
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