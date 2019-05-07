Edge'in Yenilikleri Build'de Ortaya Çıktı
Microsoft'un Chrome tabanlı Edge'e getireceği yenilikler, Build 2019'da ortaya çıktı. İçlerinde bir de Internet Explorer modu var...
Microsoft, Edge'in yeni özelliklerinden bazılarını, geliştirici etkinliği Build 2019'da açıkladı.
Windows 10 ile yüklü olarak gelen web tarayıcısı Edge'in Chromium motoruyla yenileneceği, geçen sene duyurulmuştu. Şimdi ise firma, bu değişikliğin getireceği yeni işlevlerin bazılarını sıraladı. Firma yaptığı basın duyurusunda "müşterilerimiz için daha iyi web uyumluluğu sağlamak ve tüm web geliştiricileri için web'in daha az parçalanması için daha büyük Chromium açık kaynak topluluğu ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz," dedi.
Bu açıklama, Edge'de göreceğimiz bazı yeni işlevlerin Google Chrome gibi diğer tarayıcılarda da ortaya çıkabileceği anlamına geliyor.
Internet Explorer Modu
Başta kulağa saçma gelse de, Internet Explorer'a ihtiyaç duyan bazı web siteleri ve web uygulamaları hala var. Internet Explorer modu, bu web sitelerini ve uygulamaları düzgün biçimde açmaya izin verecek.
Daha İyi Gizlilik Araçları
İnternette yaptıklarınızın üçüncü partiler tarafından izlenmesi, giderek daha endişe verici bir hal alıyor. Microsoft, yeni gizlilik denetimleriyle bu alanda ipleri elinize almanızı sağlamak istiyor. Edge kullanıcıları, şu üç gizlilik seviyesinden birini seçebilecek: Kısıtlamasız, Dengeli ve Katı. Bu seçenekler, üçüncü partilerin sizi ne kadar izleyebileceğini belirlemenizi sağlayacak.
Koleksiyonlar
Bu işlev, internet üzerinden "içerik biriktirmeye, organize etmeye, paylaşmaya ve dışa aktarmaya" izin verecek. Yeni işlev özellikle internette araştırma yapan öğrencilerin ve araştırmacıların işine yarayabilir.
Fluid Framework ile Daha Etkileşimli Bir Web
Fluid Framework, Microsoft'a göre "web üzerinde yeni paylaşımlı, etkileşimli deneyimler oluşturmaya yönelik bir geliştirici teknolojisi". Fluid Framework'ün birden fazla kişiyle web sayfası ve belge oluşturma işini "sektörde şimdiye dek ulaşılmamış bir hıza" ulaştıracağı iddia ediliyor.
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