eFootball PES 2020 İncelemesi
PES neden bu sene farklı, neden herkes PES 2020'yi övüyor? Gerçekten bahsedildiği kadar iyi mi? Teker teker anlattık...
- Ercan Uğurlu
Oyun dünyasında modası asla geçmeyen ünlü bir soru var: PES mi FIFA mı? Her sene olduğu gibi bu sene de iki dev, serinin yeni oyunları ile bir kez daha karşı karşıya. Ancak bu sene ibre PES'i gösteriyor gibi duruyor. Konami'nin lisans sorunu devam ederken, şirket oyun dinamiklerine getirdiği yeniliklerle dikkatleri üzerine çekiyor ve Electronic Arts'ın son birkaç senedir üzerine koyamadığı duvara, bir tuğla daha koymayı başarıyor. Neden mi bahsediyoruz? Haydi, PES 2020'ye daha yakından bakalım. Daha doğrusu eFootball PES 2020'ye...
PES, bu sene karşımıza yeni bir isimle çıktı: Konami'nin "eFootball" PES 2020 olarak tanıttığı yeni oyun, "eFootball" ile şirketin bu sene E-spora daha fazla odaklanacağının gösteriyor. Daha önce PES League ve eFootball Pro ile bunu gösteren şirket, bu defa E-spor konusunda daha ciddi olacak ki, "eFootball"u direkt oyunun adına eklemiş. Bu sene içinde büyük e-spor rekabetleri beklediğimiz oyun içinde karşımıza çıkan yeni modlardan biri olan Match Day de PES 2020'nin bu alandaki en yeni modu. Match Day ile gerçek dünyada oynanan önemli maçları oynayabiliyor, bu kategori altında haftalık olarak düzenlenen çeşitli etkinliklerle ödül ve puan kazanabiliyorsunuz. eFootball kategorisi altında yer alan Match Day'in yanı sıra bu kategoride yine online klasmanlar ve online turnuva gibi seçenekleriniz yer alıyor.
Bu sene ayrıca kariyer moduna da odaklanan Konami, Ana Lig'de PES 2020 ile yeni bir diyalog sistemine geçmiş. Böylece takımda yer alan oyuncularınızla daha fazla diyalog kurabiliyor ve bu da takımınızın performansına yansıyor. Oyuncuların motivasyonunu arttırmak için onlarla bire bir diyaloglara önem vermeniz bir hayli önemli. Ayrıca yapacağınız transfer görüşmelerinde de bunun karşılığını alıyorsunuz.
Ana Lig ve Match Day'in yanı sıra PES 2020'de oynayabileceğiniz diğer modlar arasında -bilindiği gibi- tek bir futbolculun kariyerini yaşayabileceğiniz Efsane Ol modu ve kendi kulübünüzü kurabileceğiniz myClub gibi seçenekler de mevcut. Evet, mod konusunda biraz zayıf duruyor gibi görünebilir PES, ancak iş futbola geldiğinde önemli farklar yaratıyor.
Bu sene Konami ekibi, oyun anlamında PES'i önemli ölçüde değiştirmiş ve karşımıza adeta bir simülasyon çıkartmış. Evet, bir dönem FIFA için söylediğimizi, bu kez PES için söyleyebiliriz. Zira FIFA 20'yi de kurup denediğimizde, oyun açısından kabaca bırakın FIFA 19'u FIFA 18'den bile fark yaratmadığı açık. PES 2020 ise, bu anlamda farkını ortaya koyuyor, zira oyun daha yavaş, daha gerçekçi ve daha fazla algı istiyor. Algıdan kastımız, ezberlenmiş –kanattan ak, içeri orta kes- oyun tarzını değiştirmekten tutun da, pası arkadaşınıza istediğiniz gibi atabildiğiniz, şutları bilinçsizce çekebildiğiniz futbol anlayışını yenilemesi.
PES 2020, geçmiş yıllarına göre oldukça zor. Paslar aşırı zor bir hale gelirken, ortalarda da yenilikler var. Özellikle bu ikiliyi ölçüsüyle kullanmayı başardığınızda işi büyük ölçüde kotarmaya başlıyorsunuz, ancak bu bir hayli zor. Özellikle etkili pas vermek için, oyuncunun pası atacağınız yöne dönmüş olması gerekiyor. Pasın zamanı, pasın yönü ve şiddeti oldukça önemli. Aynı konu ortalar için de geçerli elbette. Yani PES 2020, öylemesine oynayacağınız bir oyun değil, aklınızı tam olarak oyuna vermeli, konsantrasyonunuzu sağlamalısınız. Aksi halde bizim gibi Manchester United'ı yendikten sonra lige döndüğünüzde aynı kadroya Sivasspor'dan 3 yiyebilirsiniz. Evet, PES 2020'de lisans sorunu devam etse de, Süper Lig var.
Şutlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz pek tabii. Özellikle hızlı top sürerken, topu kontrol etmeden önce topa vurmaya ve -yine paslarda olduğu gibi- topu vücudunuzun baktığı taraftan tamamen farklı bir yöne doğru göndermeye çalıştığınızda, kötü şut çekiyorsunuz. Bir ipucu: Şut çekmeden önce, gerçek hayattaki gibi düşünün.
Ayrıca oyun anlamında PES 2020'yi FIFA'dan ayıran en büyük özelliklerden biri de, L2 tuşuna basarak yapacağınız vuruşlarda, kontrolü tamamen size veriyor olması. Oyun, normalde size –ayarlardan seçebileceğiniz şiddete- bir asistte bulunuyor. Fakat L2 tuşu ile direkt olarak kontrolü ele alabiliyor ve pas veya şutu tamamen manüel biçimde atabiliyorsunuz.
eFootball PES 2020, genel görsellik bakımından da güzel görünüyor. Ancak detaylara girdiğinizde ünlü oyuncuların yüzleri gerçekte olduklarına fazlasıyla yakın görünürken, yıldızı pek parlamamış olanların oyuna üstün körü yansıtılmış olduğunu görüyorsunuz. Öte yandan dikkatimizi çeken bir diğer detay da, oyun içinde oyuncuların göz, bilek ve ağız yapılarının hala sırıttığı oluyor.
Oyun içine dönecek olursak sıra sıra birkaç şeyden bahsedelim:
PES 2020'yi ilk kez başlattığınızda kadroların güncel olmadığını göreceksiniz. Canlı güncellemeyi aktive ettiğinizde ise, tüm yenilikler takıma yansıyor ve devam ediyorsunuz.
Geçtiğimiz senelerde FIFA'da da gördüğümüz oyun içi hızlı oyuncu değişikliği PES 2020'de daha detaylı olarak yer alıyor. Önerilen tek futbolcu üzerinden değil, tüm futbolcuları hızlı şekilde değiştirebiliyorsunuz.
Gelişmiş Talimatları kullanarak, oyun içinde takıma hızlı talimatlar verebiliyorsunuz. Örneğin, Kanat Rotasyonu veya Derin Defans Çizgisi. Talimatları Oyun Planı'ndan düzenleyebilirsiniz. Komutları vermek için ise L2 + navigasyon tuşlarını kullanmanız yeterli. Benzer hadise, köşe vuruşlarında da geçerli. Köşe vuruşu yapmadan önce oyuncuların ceza sahası içinde nasıl bir düzende olacağını da belirleyebilirsiniz. Ayrıca yine genel oyun temponuzun atak mı savunma mı olduğunu yine oyun içinde hızlı talimatlarla seçebiliyorsunuz.
Burada ek bir paragraf açmak lazım: Oyuncuları değiştirdiğiniz, genel stratejiyi belirlediğiniz Oyun Planı genel menü yapısı, PES 2020'nin en büyük eksikliklerinden biri. Hantal bulduğumuz bu sistem, bizce FIFA'nın büyük ölçüde gerisinde kalıyor.
Spiker konusu ise, FIFA'ya alışmış olanlar için biraz zayıf gelebilir, fakat o sakin ses tonu, hareketli pozisyonlarda sizi öyle bir havaya sokuyor ki, aman Allahım diyorsunuz!
Sonuç
eFootball PES 2020, bu sene özellikle oynanış anlamında ezip geçiyor desek doğru olur. Zira bir futbol oyunundan alacağınız keyif büyük oranda artmış, basmakalıp tekniklerden sıyrılıp daha keyifli –ve muhtemelen daha zor- bir oynanış vadediyor. Özellikle FIFA'dan sıkılmış olan oyuncular için PES 2020 ilaç gibi gelecektir. Eğer bu sene futbol oyunları arasında şu ana kadar bir seçim yapmadıysanız, eFootball PES 2020'ye muhakkak şans vermenizi öneriyoruz.
Puan: 85
Artılar
+ Her zamankinden daha özgün bir futbol tarzı
+ Geliştirilmiş top fizik sistemi
+ Yeni kamera açısı
+ Match Day modu
+ Ana Lig yenilikleri
Eksiler
- Efsane Ol ve myClub'da büyük yenilik yok
- Oyun Planı menü yapısı
KÜNYE
Yayıncı: Konami
Geliştirici: Konami
Tür: Spor
Platform: PlayStation 4, PC, Xbox One
Web: https://store.playstation.com
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