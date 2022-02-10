eFootball PES 2022 Mobile Ne Zaman Çıkacak?

PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konami'nin Android ve iOS platformları için beklenen yeni eFootball PES 2022 Mobile'ı, 2022'nin Şubat ayına geldiğimiz bugünlerde halen çıkmadı. Dolayısıyla pek çok oyun sever, oyunun ne zaman çıkacağı konusunda kafa karışıklığı yaşıyor.
PES 2022 Mobile Ne Zaman Çıkacak?
Aslında eFootball PES 2022 Mobile'ın 2021 yılının son çeyreğinde çıkması bekleniyordu. Ancak Konami, bir süre önce yaptığı açıklamada, oyunculara bekledikleri deneyimi sunabilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söyleyen bir açıklama yayınlamıştı. Bu da, oyunun ertelenmesi anlamına geliyor.
eFootball PES 2022 Mobile için şu an bilinen çıkış tarihi, 2022 yılının ilkbaharı. Kesin bir tarih henüz yok, sadece Nisan ya da Mayıs ayında hazır olabileceğini tahmin etmekle yetinmek zorundayız.
eFootball PES 2022 Mobile, eFootball PES 2021'ye gelecek bir güncelleme ile dağıtılacak. Böylece 2021 sürümü, eFootball PES 2022 Mobile'a güncellenmiş olacak.
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