eFootball PES 2022 Mobile Ne Zaman Çıkacak?

PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak? Futbol oyunlarından hoşlanan Android ve iOS kullanıcılarının merakla beklediği eFootball PES 2022 Mobile halen piyasaya çıkmış değil. Peki ama eFootball PES 2022 Mobile ertelendi mi; ne zaman çıkacak?