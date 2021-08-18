eFootball (Pro Evolution Soccer), PS5 ve Xbox Series X İçin İddialı Geliyor

Eski adıyla Pro Evolution Soccer, yeni adıyla eFootball, PS5 ve Xbox Series X'te "büyük görsel geliştirmelere" sahip olacak.

  • Ercan Uğurlu
eFootball, PS5 ve Xbox X İçin İddialı

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