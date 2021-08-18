eFootball (Pro Evolution Soccer), PS5 ve Xbox Series X İçin İddialı Geliyor

eFootball'un yapımcısı Seitaro Kimura'nın Techradar ile yaptığı özel röortajda, oyuncuların, PS5 ve Xbox Series X'te büyük görsel iyileştirmelere görmeyi beklediğini, ancak konsolda 120Hz desteği olmadığını doğruladı. E peki eFootball, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te ne tür büyük görsel geliştirmelerden bahsediyor olabilir?
Bu konuya da açıklık getiren Seitaro Kimura, konunun 120Hz tazeleme hızıyla ilgisi olmadığını söylerken, her 2 oyun konsolu için de 4K çözünürlüğünde görüntü desteğinin sağlanacağını ve bununla beraber oyunun PC türevine kıyasla, çok daha iyi doku kalitesi ve ışıklandırma özelliklerinin sunulacağını söylüyor. Açıkçası biz de merakla bekliyoruz.
eFootball, son dönemde büyük değişikliklerle ve iddialı tutumlarla karşımıza çıkıyor. Yıllardır bildiğimiz PES ismini ortadan kaldıran ve bundan sonra sadece eFootball adıyla rakibi FIFA'nın karşısında yer alacak olan ünlü seri, öte yandan tamamen "ücretsiz" şekilde oyunculara sunulacağı konusunda da kafaları karıştırıyor. Yeni oyunun tanıtılmasını açıkçası biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz.
eFootball, eylül ayında, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC ve mobil platformlar için yayınlanacak.
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