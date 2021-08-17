Japonya'da Yeni Rekor: Nintendo, Tüm Rakiplerini "Sildi Süpürdü"

Dünya'nın her yerinde Playstation 5 ile rekabet eden ve oldukça gerisinde kalan Nintendo Switch için Japonya'da durum tersine döndü. Game Data Library, Axios ve IGN'in rakamlarına göre 8 Ağustos tarihli Japonya'da satılan en popüler 30 oyun listesinin tamamı Switch oyunlarından oluşuyor. Minecraft birinci, Super Mario Maker 2 ise 30. sırada. Bu 1988'den beri kırılmamış bir rekordu. 1988'de de rekoru yine Nintendo, Famicom ile ele geçirmişti.
Nintendo, Japon oyun pazarını daha önce de birden fazla platformla kontrol ediyordu. 1990'ların başında, Famicom, Super Famicom (diğer adıyla Super NES) ve Game Boy büyük hakimiyet kurmuştu. Bu sefer sıralamayı tek bir sistem yönetiyor ve bu başarı, gerçekten göz kamaştırıcı.
Nintendo, Dünya'nın diğer bölgelerinde, özellikle ABD gibi PlayStation ve Xbox rekabetinin sertçe hissedildiği pazarlarda ise bu tür bir başarıya sahip değil.
Nintendo'nun Japonya'daki başarısının sırrı oyunların yerele hitap etmesi ve Skyward Sword, Mario Kart 8, Monster Hunter, Taiko no Tatsujin ve Dragon Quest gibi çok sağlam kullanıcı kitlesine sahip isimlerin yer alması ile açıklanıyor. Japonya COVID-19 salgınının ağır pik noktalarından birini yaşadığı dönemde. Anne-babalar eve kapanan çocuklarını eğlendirebilmek için Switch oyunları alıyor da olabilirler.
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