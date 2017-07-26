Efsane Oyun, Artık Sadece PC'lere Özel Değil!

Konsol oyuncularının uzun bir süredir uzaktan seyretmek zorunda kaldıkları efsane oyun, en sonunda PC sınırlarını aşıp konsollara geliyor!

Sims 4 Artık Sadece PC'lere Özel Değil!

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