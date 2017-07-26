Efsane Oyun, Artık Sadece PC'lere Özel Değil!
Konsol oyuncularının uzun bir süredir uzaktan seyretmek zorunda kaldıkları efsane oyun, en sonunda PC sınırlarını aşıp konsollara geliyor!
EA'in popüler yaşam simülasyonu oyunu Sims 4, artık PC'ye özel olmaktan çıkarak yeni bir platforma adım atmaya hazır gibi gözüküyor. PC için sunulmasının neredeyse üç yıl sonrasında Sims 4, Microsoft Store oyun listesine göre artık Xbox One için de sunulacak.
Sims 3'ün PC için yayınlandıktan bir süre sonra konsollar için sunulduğu düşünülürse, Sims 4'ün de benzer bir rota izlemesi pek de şaşırtıcı değil. Ancak oyunun konsol alanı Xbox One'a mı özel olacak yoksa PlayStation 4'e de sunulacak mı belli değil.
Bununla beraber, mağaza sayfasının da hazır olduğu düşünülürse EA'in resmi açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapacağı tahmin edilebilir.
Mağaza sayfası, oyun için bir fiyat sunmuş değil ancak yayın tarihini 17 Kasım 2017 olarak belirtiyor. Oyunu ön-sipariş eden kişiler The Sims 4 Perfect Patio Stuff DLC'sini bedava alacaklar.
Dahası, "Deluxe Party Edition" için ayrı bir mağaza sayfası daha söz konusu. Bu ürün için de bir fiyat belirtilmemiş ancak daha pahalı gözüktüğü kesin. Bu sürümde, daha önce bahsedilen DLC'nin yanı sıra üç ek içerik paketi Life of the Party, Up All Night ve Awesome Animal Hats - daha bulunuyor ve oyuna üç gün erken erişim imkanı sunuluyor...
Levent Öztürk
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