Sokağa Çıkma Yasağı Tamamen Kalkıyor: İşte Yasağın Kalkacağı Tarih!

Türkiye'de, Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden sokağa çıkma yasağı tamamen kalkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile, yasakların 1 Temmuz tarihi itibarı ile tamamen kaldırılacağını duyurdu.
Erdoğan'ın açıklamalarının ana başlıkları şu şekilde:
- Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'a çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahip.
- 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
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