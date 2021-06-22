iPhone'larda Bir Garip Hata: Bazı Kablosuz Ağ İsimleri, iPhone'ları Bozuyor

Zaman zaman çok garip Wi-Fi isimleri görebiliyoruz. İnsanlar bunu bazen eğlenmek için, bazen de güvenlik gerekçesi ile, kolay tahmin edilememesi için yapıyorlar. Ancak, iPhone'larda keşfedilen yeni bir hata, telefonun garip isimli Wi-Fi ağlarında sorun yaşayabildiğini gösteriyor.
BleepingComputer ve AppleInsider'ın haberine göre, güvenlik araştırmacısı Carl Shou, iOS kullanan cihazlarda cihazı "bozan" garip bir hata buldu. Wi-Fi ağının adını "%p%s%s%s%s%n" gibi bir şey yaparsanız, iPhone kablosuz ağlara bağlanma yeteneğini kaybediyor. Bu arızayı düzeltmek için yapılması gereken ise, ağ ayarlarını sıfırlamak (Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla).
Problemin neden dolayı kaynaklandığı henüz bilinmiyor ancak BleepingComputer'a göre sorun, metin formatlama ile ilgili. iOS % işaretlerini program komutları veya değişkenler olarak algılıyor olabilir. Apple, problemle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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