Egzersiz Yapanların Mutlaka Tüketmesi Gereken Besinler

Formda kalmanın anahtarının; düzenli, dengeli beslenme ve egzersiz yapmaktan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Sağlıklı bir bedene sahip olmak için tüketilmesi gereken besinleri İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, açıkladı.