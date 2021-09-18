Fiber Optik Kablolarda Devrim: Daha Güvenli Fiber Optik Kablolar Geliyor!

İçi hava dolu yeni bir fiber optik kablo türü, daha fazla güvenlik vaat ediyor, kuantum güvenli iletişimin (QKD) geliştirilmesinde yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Daha Güvenli Fiber Optik Kablolar Geliyor!

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