Fiber Optik Kablolarda Devrim: Daha Güvenli Fiber Optik Kablolar Geliyor!

BT, dünyanın ilk Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) denemesini altı kilometre uzunluğunda içi boş çekirdekli optik fiber kablo üzerinden gerçekleştirerek, kuantum güvenli iletişimin geliştirilmesinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı.
QKD, güvenlik anahtarlarını kullanırken matematiksel formüller yerine fizik yasalarına dayalı seçenekler kullanan bir iletişim protokolü. BT, bu yeni kablo teknolojisinde katı cam iletken yerine havayı kullandığını ve QKD protokolü kullanımı sırasında paraziti önlediği için içi boş kabloların daha iyi bir performans gösterdiğini belirtiyor.
QKD sinyallerini taşımak ile ilgili birçok güncel çalışma mevcut. Birkaç ay önce, Toshiba'dan Cambridge merkezli araştırmacılar, QKD sinyallerini 600 km'den başarılı bir şekilde aktaran projeleriyle ilgili ayrıntıları paylaşmıştı. Toshiba, mevcut ticari QKD sistemlerinin yaklaşık 100-200 km fiber ile sınırlı olmasına rağmen, çift bant stabilizasyon tekniğinin sinyallerin yüzlerce kilometre boyunca korunmasına yardımcı olacağını söylüyor.
BT ise farklı bir yaklaşım getirerek, fiber optik kabloları Lumenisity Limited tarafından üretilen içi boş kablolarla değiştiriyor. Bu kabloların sayesinde ticari telekomünikasyon cihazlarının şifrelenmiş verileri gönderirken ayrıca optimize edilmesine gerek kalmadığını belirtiyor.
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