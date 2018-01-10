Ekran-altı parmak izine sahip telefon hazır!
Ekran-altı parmak izi sensörüne sahip ilk telefon, Samsung veya Apple'dan değil, beklemediğiniz bir firmadan geliyor!
Ekran-altı parmak izi sensörü sunan ilk telefon, beklemediğimiz bir firma ile gerçeğe dönüşüyor.
Çok konuşulan ancak henüz hiçbir telefonda görmediğimiz ekran-altı parmak izi sensörü, ilk olarak ne bir iPhone, ne de bir Samsung Galaxy ile gelecek. Dedikoduların daha önce de tahmin etmiş olduğu üzere bu telefon, Vivo olacak.
Çinli firma, Synaptics'in OLED ekran altında gizlenen "Clear ID" optik sensörünü cihazında kullanacak. Ekranın altında duran parmak izi tarayıcısı, işlev olarak bildiğimiz parmak izi tarayıcılarıyla aynı işlevi görüyor ancak biraz daha yavaş olabilir. Tarayıcının çalışabilmesi için parmağınızı tam olarak doğru yere yerleştirmeniz gerekiyor. Ekranda bir parmak izi resmi çıktığı için bunu yapmakta zorlanmıyorsunuz.
Bugüne kadar Synaptics'in ekran altı sensörünün Samsung'un henüz duyurulmayan Galaxy S9'uyla geleceğine inanılıyordu. Vivo'nun telefonu henüz ortaya çıkmadığından Samsung, aslında hala Vivo'dan önce davranabilir.
Vivo, yaptığı açıklamada telefonu yılın ilk senesinde tanıtacağını söyledi. Bu sırada Samsung'un kendi cihazını tanıtması gayet mümkün. Ancak Çince web sitesi CNMO'ya göre telefonun tanıtılması yarın bile gerçekleşebilir.
Zeynel A. Öztürk
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