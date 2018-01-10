Ekran-altı parmak izine sahip telefon hazır!

Ekran-altı parmak izi sensörüne sahip ilk telefon, Samsung veya Apple'dan değil, beklemediğiniz bir firmadan geliyor!

Ekran-altı parmak izine sahip telefon hazır!
Telefon "hazır" olsa da adını henüz bilmiyoruz

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