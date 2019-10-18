Ekran İçi Kamera, Galaxy Note 11 ile Gelebilir
Samsung'un ilk "ekran içi kamerası" yeni raporlara göre Galaxy Note 11 ile gelebilir!
Telefonlarda çerçeveyi kaldırmaya yönelik bir sonraki adım, kameraları ekranın içerisinde saklamak olabilir. Samsung, yeni bir rapora göre bu adımı 2020'deki en az bir telefonunda atacak.
Bilginin kaynağı, Güney Kore merkezli bir haber sitesi olan The Elec. Verdiği bilgileri "sektördeki kaynaklarına" dayandıran site, Samsung Galaxy S11 veya Samsung Galaxy Fold 2'nin bu işleve yer veren ilk Samsung telefonu olabileceğini iddia ediyor. Ancak bunun aksini söyleyenler de var. Güvenilir sızıntı kaynaklarından @IceUniverse, bu iki telefonun da ekran içi kameraya sahip olmayacağını ancak 2020'deki bir Samsung telefonunun gerçekten de bu özelliği sunacağını söylüyor.
Bu durumda teknoloji, ilk olarak Galaxy Note 11'de veya amiral gemisi olmayan bir telefonda ortaya çıkabilir. Samsung'un yeni teknolojileri ilk olarak üst seviyedeki telefonlarda denemediği biliniyor. Teknoloji, ilk haliyle bazı sorunlarla gelebileceğinden, firmanın en çok satan telefonlarını riske atmaması yerinde bir karar gibi görünüyor.
Şimdiye kadar Samsung'tan bahsettik ancak ekran altı kamerayı ilk kullanan firma, Samsung olmayabilir. Örneğin Xiaomi ve Oppo, ekran içi kameralarını konsept cihazlarında göstermişlerdi.
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