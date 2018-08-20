Elder Scrolls: Legends, PS4'e Gelmeyebilir
Eğer Sony fikrini değiştirmezse, Bethesda Elder Scrolls: Legends'ı PS4'e getirmeyebilir...
Sony, platformlar arası çok oyunculu deneyimlere yönelik politikalarıyla, kullanıcılarının diğer konsollardaki oyuncularla beraber oynamalarına izin vermemsi bir süredir tartışılan bir konu ve Nintendo Switch'de Fortnite'in yayımı ile bir kez daha gündeme gelmişti. O zamandan beri konu hakkında pek çok şey söylendi ve şirket konuyu incelediğini belirtti ama henüz bir şey açıklanmadı.
Ancak, Bethesda'nın PlayStation 4 üreticisi üzerindeki baskıyı arttırdığı söylenebilir gibi görünüyor. Game Informer ile yapılan görüşmede, Bethesda'nın küresel pazarlama ve iletişim kıdemli başkan yardımcısı Pete Hines, The Elder Scrolls: Legends'ın PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için sunulacak yeni sürümlerinden bahsetti. Hines, oyunun "hem platformlar arası oyun hem de platformlar arası ilerleme" içereceğini ve bunun için yayınlanacağı herhangi bir sistemde bu desteğin olması gerektiğini söylüyor.
PlayStation 4 veya Sony'yi özellikle anmayan Hines, oyunun tüm platformlarda oynanmaması için bir mazeret olmadığını ve platformlar arası oyun şartlarının tartışmasız olduğunu sözlerine ekledi. Bununla beraber Bethesda hala ortaklarıyla görüşmelere devam ediyor ve bu yüzden Sony bu yılın ilerleyen zamanlarında, oyunun yayınlanmasından önce fikrini değiştirebilir.
Elder Scrolls: Legends, geçtiğimiz yıldan beri PC ve mobil cihazlar için mevcuttu, ancak konsol sürümleri için belirli bir yayın tarihi henüz sunulmuş değil. Bethesda'nın baskısının Sony'nin duruşunu değiştirip değiştirmeyeceği veya değişmemesi durumunda PlayStation 4'ten gerçekten vazgeçilip geçilmeyeceği henüz belli değil, ancak cevaplar için uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek...
Levent Öztürk
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