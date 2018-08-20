Elder Scrolls: Legends, PS4'e Gelmeyebilir

Eğer Sony fikrini değiştirmezse, Bethesda Elder Scrolls: Legends'ı PS4'e getirmeyebilir...

Elder Scrolls: Legends, PS4'e Gelmeyebilir

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